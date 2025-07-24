В четверг, 24 июля, состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Результат и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций 2025/26, 2-й раунд квалификации, первые матчи

Астана – Зимбру – 1:1

Голы: Башич, 56 – Дахан, 45+1

Атлетик Эскальдес – Динамо Тирана – 1:2

Гол: Виейра, 43 – Заберджа, 65, Кардаку, 86

Пайде – АИК – начало в 18:30

Актобе – Спарта Прага – начало в 19:00

Араз – Арис – начало в 19:00

Арарат-Армения – Университатя Клуж – начало в 19:00

Арис – Академия Пушкаша – начало в 19:00

Жальгирис Каунас – Валюр – начало в 19:00

Жальгирис – Линфилд – начало в 19:00

Ильвес – АЗ Алкмаар – начало в 19:00

Пюник – Дьор – начало в 19:00

Русенборг – Банга – начало в 19:00

Сент-Джозефс – Шемрок Роверс – начало в 19:00

Хибернианс – Спартак Трнава – начало в 19:00

Казахская Астана и молдавский Зимбру не смогли выявить сильнейшего. Первая половина завершилась в пользу молдаван – Дахан перед перерывом открыл счет во встрече. Впрочем, ненадолго – Иван Башич на старте второго тайма выровнял положение. Счет 1:1 продержался до конца встречи. К слову, в заявке Зимбру на игру оказался украинский форвард Алексей Щебетун, но он так и не вышел на поле.

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В другой встрече Атлетик Эскальдес (серебряный призер чемпионата Андорры) принимал Динамо Тирану (Албания). Пиренейцы также повели в счете в конце первого тайма, отличился Виейра. В середине второй половины Заберджа сравнял счет, а под конец встречи он ассистировал Кардаку, который забил победный мяч – 2:1 в пользу Динамо Тирана.

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