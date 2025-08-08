Лига конференций 2025/26, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Лозанна – Астана – 3:1

Голы: Рош, 24, Кали Сене, 42, Айдини, 72 – Башич, 90

Балкани – Шемрок Роверс – 1:0

Гол: Адентуджи, 56

Лугано – Целе – 0:5

Голы: Штурм, 35, Ковачевич, 44, (пен.), 84, (пен.), Забуковник, 59, Квесич, 89

Университатя Крайова – Спартак Трнава – 3:0

Голы: Баярам, 51, Аль-Хамлави, 54, Мора, 80

Удаление: Паур, 88 (Спартак Трнава)

Викингур – Брондбю – 3:0

Голы: Гансен, 44, Экрот, 47, Андрасон, 82

Сент-Патрикс – Бешикташ – 1:4

Голы: Жоау Марио, 8, Абрахам, 14, 23, 43, (пен.)

Ларн – Санта-Клара – 0:3

Голы: Венделл, 26, Габриэл Силва, 33, 36

Партизан – Хиберниан – 0:2

Голы: Бойл, 40, 70, (пен.)

Удаление: Джурджевич, 34 (Партизан)

Ракув – Маккаби Хайфа – 0:1

Гол: Азулай, 61

Рапид Вена – Данди Юнайтед – 2:2

Голы: Даль, 27, Зайдль, 44 – Уоттерс, 33, Сепсфорд, 75

Хайдук – Динамо Тирана – 2:1

Голы: Дурдов, 49, Саньянг, 63 – Брегу, 37

Лозанна довольно уверенно победила Астану. Швейцарцы вообще могли выиграть разгромно после голов Роша, Кали Сене и Айдини, но Башич на 90-й минуте забил гол престижа. Балкани минимально одолел Шемрок Роверс – все решил единственный гол Адентуджи на старте второго тайма. Настоящей сенсацией стало поражение Лугано от Целе – счет 0:5 в этом противостоянии стал главной неожиданностью вечера.

Университатя Крайова разгромно одолела Спартак Трнаву, который доигрывал еще и в меньшинстве после удаления Паура в конце игры – Финальный свисток арбитра зафиксировал победу румын со счетом 3:0. Добавим, что ассистом отметился и экс-игрок Динамо Тудор Белуце. Так же завершилась встреча исландского Викингура и датского Брондбю. Главным героем стал экс-звезда Тоттенхэма, Суонси и Эвертона Гилфи Сигурдссон, который ассистировал Хансену и Экроту. Андрасон в конце игры добил соперника.

Разгромную победу одержал и Бешикташ, который вылетел из квалификации Лиги Европы от Шахтера. В соперники достался ирландский Сент-Патрикс, который еще в первом тайме был разбит. К голу Жоау Марио добавил хет-трик Тамми Абрахам. Ирландцы ответили голом Пауэра в начале второго тайма.

Португальская Санта-Клара на выезде разбила Ларн из Северной Ирландии, забив 3 гола еще до перерыва. Обидчик Александрии, Партизан, проиграл шотландскому Хиберниану. Сербы еще в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Джурджевича, а голы Бойла в каждом из таймов принесли гостям победу.

Маккаби Хайфа минимально обыграл польский Ракув. Одним из героев стал голкипер израильтян – украинец Георгий Ермаков, который получил солидные 7,7 балла по версии Sofascore. Единственный гол во встрече забил Азулай. Хайдук минимально одолел Динамо Тирану, совершив камбэк. Албанцы вышли вперед еще в первом тайме, но после перерыва Дурдов и Саньянг принесли хорватам победу. А Рапид и Данди Юнайтед расписали результативную ничью. За австрийцев еще в первом тайме забили Даль и Зайдль, на что до перерыва ответил Уоттерс. А во втором тайме Сепсфорд спас ничью для шотландцев.

