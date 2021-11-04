Лига конференций, 4 тур

Группа А

Маккаби Тель-Авив – ХИК – 3:0

Голы: Кувас, 22, Лингман, 65 (аг), Хозез, 90+3

Группа D

Раннерс – Яблонец – 2:2

Голы: Мистрати, 46, Камара, 53 – Чванчара, 73, Кратохвил, 83

Группа Н

Омония – Базель – 1:1

Голы: Какулис, 17 – Миллар, 57

Удаления: Одей, 90+2 – Кубиста, 90+4

Маккаби второй раз подряд разгромил финский ХИК и досрочно вышел из группы А. Правда, израильтянам еще предстоит решить с ЛАСК, кто попадет в 1/16, а кто – в 1/8. Финны потеряли шансы на продолжение турнирной борьбы.

Раннерс в важном матче потерял победу над Яблонцом. Датчане на старте второго тайма забили два гола, но успели пропустить два в ответ. Раннерс – единственная команда Лиги конференций, играющая исключительно вничью на групповом этапе.

Базель на выезде не сумел переиграть Омонию. На гол Какулиса швейцарцы ответили точным ударом Миллара. Однако ничья не помешала Базелю гарантировать себе второе место в группе H. "Рот-блау" будут играть по меньшей мере в 1/16 Лиги конференции, а также могут сразиться с Карабахом за 1/8.

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