В среду, 16 июля, состоялся ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций между латвийской Аудой и североирландским Ларном (2:2). Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига конференций, 1-й квалификационный раунд (ответный матч). Первый матч - 0:0

Ауда – Ларн – 2:2 (по пенальти – 2:4)

Голы: Траоре, 28, Монтейро, 53 – Маккендри, 50, О'Нил, 66

Перед ответным матчем североирландские журналисты спросили у наставника Ауды Юргиса Калнаса, на каком месте финишировал бы Ларн, если бы участвовал в чемпионате Латвии. Калнас ответил, что это очень сложный вопрос, но он дал бы сопернику приблизительно 3-4 место. При этом сама Ауда по итогам прошлого сезона финишировала на третьем месте.

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Хозяева продемонстрировали больше качества в ответном матче, но Ларн проявил свою боевитость: латвийцы дважды вели в счете, а гости дважды восстанавливали статус-кво.

В конце концов судьба противостояния решилась в серии пенальти. Гости реализовали все четыре своих удара в послематчевой серии, а в составе Ауды промахнулись сразу двое игроков – Нгена и Камара.