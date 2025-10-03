Лига конференций: АЕК потерпел неожиданное поражение с хет-триком, глупое удаление уже на 2-й минуте, поражение украинцев
Состоялись матчи 1-го тура основного этапа Лиги конференций. Результаты и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".
Лига конференций 2025/26, 1-й тур
АЕК Ларнака – АЗ Алкмар – 4:0
Голы: Рубио, 25, Баич, 54, Иванович, 73, Роден, 83
Удаления: Пенетра, 2 (АЗ Алкмар)
Легия – Самсунспор – 0:1
Гол: Мусаба, 10
Ракув – Университатя Крайова – 2:0
Голы: Пенко, 47, Репка, 80
Удаление: Скречу, 53
Слован – Страсбур – 1:2
Голы: Ибрагим, 64 – Йираянг, 26, (аг.), Абдул Уаттара, 41
Спарта Прага – Шемрок Роверс – 4:1
Голы: Садилек, 33, Сухомел, 45, Серенсен, 50, Хараслин, 90 – Мандрою, 82
Фиорентина – Сигма Оломоуц – 2:0
Голы: Пикколи, 27
Целе – АЕК Афины – 3:1
Голы: Ковачевич, 34, 55, 80 – Кутеша, 7
Шелбурн – Гекен – 0:0
АЕК Ларнака (Кипр) неожиданно легко переиграл АЗ Алкмар (Нидерланды). Хотя задачу очень облегчил Пенетра, который уже на 2-й минуте оставил АЗ в меньшинстве. Киприоты повели в счете на 15-й минуте – Рубио забил после ассиста Баича. На старте второго тайма гол Понса отменили, но очень скоро забил и сам Баич – голевая передача Густаво. А Иванович и Роден добили обескровленный АЗ – 4:0!
Самсунспор (Турция) на выезде одолел Легию (Польша). Все решил ранний гол Мусабы уже на 10-й минуте. Поляки пытались отыграться, но очень не хватало точности. На 81-й минуте Райович все же отправил мяч в ворота турок, но гол отменили из-за офсайда. Самунспор удержал победный счет.
Лига конференций: разгромные победы Зрински, Леха и Лозанны, жертва Динамо снова страдает
Ракув (Польша) Владислав Кочергин в большинстве одолел Университатю Крайову (Румыния), в составе которой в основе вышел украинский вратарь Павел Исенко. Судьбу встречи решил досадный гол Пенко на старте второго тайма. Поляк среагировал на рикошет и пробил в касание, Исенко не очень удачно отбил – мяч все равно закатился в ворота. А спустя 6 минут Скречу получил прямую красную, оставив Университатю в меньшинстве. Позже на поле вышел еще один украинец в составе Университати, Александр Романчук, но это не помогло отыграться. Румыны еще и пропустили еще раз – на этот раз отличился Репка.
Страсбур (Франция) переиграл Слован Братислава (Словакия). В составе обеих команд есть украинцы: Эдуард Соболь выступает за Страсбур (не попал даже в заявку), а Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич играют за Слован (оба остались в запасе). Французы оформили комфортное преимущество до перерыва. Сначала Йираянг забил в собственные ворота, а позже Абдул Уаттара удвоил преимущество. Сразу после появления на поле Игнатенко и Кухаревича один мяч удалось отквитать, забил Ибрагим. Но Страсбур удержал победу.
Спарта Прага (Чехия) дома разбила Шемрок Роверс (Ирландия). До перерыва Садилек и Сухомел вывели чешскую команду вперед, а Серенсен на старте второго тайма оформил разгромный перевес. Мандрою отыграл один мяч, но было уже слишком поздно. Хараслин на 90-й минуте восстановил преимущество в три мяча. Фиорентина довольно просто победила Сигму. Пикколи забил на 27-й минуте, и счет 1:0 держался очень долго. "Фиалки" все же удвоили преимущество – на 90+5 минуте Ндур поставил точку во встрече.
Целе (Словения) уверенно переиграл АЕК Афины (Греция). Хотя именно греки повели в счете – на 7-й минуте забил Кутеша. Ковачевич ближе к концу первой половины счет сравнял, а после перерыва уже оформил дубль. На 80-й минуте хорват шокировал снова, оформив хет-трик в ворота статусного соперника. А Шелбурн (Ирландия) и Гекен (Швеция) так и не смогли выявить сильнейшего, не забив ни одного гола.
