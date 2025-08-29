Жеребьевка основного раунда ЛК начнется в 14:00 по Киеву. В прямом эфире за событием можно следить на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), а также бесплатно на официальном сайте УЕФА. Украину на этой стадии третьего по престижности еврокубка представят Шахтер и Динамо. Впервые церемонии жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций будут объединены в одно шоу. 8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а те, что завершат на позициях с 9-й по 24-ю, сыграют в 1/16 финала.

Динамо победило Маккаби Тель-Авив, но вылетело из Лиги Европы – с Шапаренко случился курьезный момент

Состав корзин для жеребьевки Лиги конференций:

Корзина 1: Фиорентина, АЗ Алкмар, Шахтер, Слован, Рапид, Легия Легия

Корзина 2: Спарта Прага, Динамо Киев, Кристал Пэлас, Лех, Райо Вальекано, Шемрок

Корзина 3: Омония, Майнц, Страсбур, Ягеллония, Целе, Риека

Корзина 4: Зриньски, Линкольн Ред Импс, КуПС, АЕК, Абердин, Дрита

Корзина 5: Брейдаблик, Сигма, Самсунспор, Ракув, АЕК, Шкендия

Корзина 6: Геккен, Лозанна, Университатя, Хамрун Спартанс, Ноа, Шелбурн

Финал Лиги конференций в сезоне 2025/26 пройдет 27 мая 2026 года на РБ Арене в Лейпциге. Первый тур общего этапа ЛК стартует 2 октября.

Шахтер прорвался в Лигу конференций, дожав Серветт в овертайме – Элиас несмотря на травму принес волевую победу