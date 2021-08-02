Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций 2021/22: Колосу максимально повезло, но соперник нелегкий
Сегодня, 2 августа 2021 года, УЕФА провоел жеребьевку решающего раунда квалификации в групповой этап ЛК. Единственный представитель Украины Колос получил потенциальных соперников.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций
Мура (SVN) / Жальгирис (LTU) – Приштина (KOS) / Буде/Глимт (NOR)
Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN) – Маккаби Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)
Омония (CYP) / Флора (EST) – Шэмрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)
Рига (LVA) / Хибернианс (MLT) – Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)
Линфилд (NIR) / Фола (LUX) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
Колос (UKR) / Шахтер (KAZ) – Спартак Трнава (SVK) / Маккаби Тель-Авив (ISR)
В групповой турнир Лиги конференций 2021/22 через плей-офф квалифицируются 22 участника. Среди потенциальных участников Колос Ковалевка. Из-за вылета румынского Стяуа от казахского Шахтера украинская пара оказалась несеянной. Поэтому команде Костишина в случае прохода карагандинцев могли достаться, в частности, бельгийский Андерлехт, французский Ренн или австрийский ЛАСК. С другой – соперников, с которыми можно потягаться, было очень трудно получить. И все же Колосу повезло максимально. Из того, что было, Ковалевка получила в потенциальные соперники более легкого оппонента. Израильский Маккаби/словацкий Спартак выглядят самой слабой из возможных пар.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2021/22: Заря получила соперников
Путь чемпионов
Сеяные
Омония (CYP) / Флора (EST)
Мура (SVN) / Жальгирис (LTU)
Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)
Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN)
Несеяные
Маккаби Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)
Линфилд (NIR) / Фола (LUX)
Шэмрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)
Рига (LVA) / Хибернианс (MLT)
Приштина (KOS) / Буде/Глимт (NOR)
Основной путь
ГРУППА 1
Сеяные
1 Уйпешт (HUN) / Базель (SUI)
2 АЕЛ (CYP) / Карабах (AZE)
3 ТНС (WAL) / Виктория (CZE)
4 Тоттенхэм (ENG)
Несеяные
5 ЦСКА София (BUL) / Осиек (CRO)
6 Пасуш (POR) / Ларн (NIR)
7 Брейдаблик (ISL) / Абердин (SCO)
8 Чукарички (SRB) / Хаммарбю (SWE)
ГРУППА 2
Сеяные
1 Лачи (ALB) / Андерлехт (BEL)
2 Ренн (FRA)
3 Войводина (SRB) / ЛАСК (AUT)
4 Спартак Трнава (SVK) / Маккаби Тель-Авив (ISR)
Несеяные
5 Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)
6 Колос (UKR) / Шахтер (KAZ)
7 Русенборг (NOR) / Домжале (SVN)
8 Витесс (NED) / Дандолк (IRL)
ГРУППА 3
Сеяные
1 КуПС (FIN) / Астана (KAZ)
2 Богемиан (IRL) / ПАОК (GRE)
3 Люцерн (SUI) / Фейеноорд (NED)
4 РФШ (LVA) / Гент (BEL)
Несеяные
5 Эльфсборг (SWE) / Вележ (BIH)
6 Ракув (POL) / Рубин (RUS)
7 Хиберниан (SCO) / Риека (CRO)
8 Унион (GER)
ГРУППА 4
Сеяные
1 Яблонец (CZE) / Селтик (SCO)
2 Сочи (RUS) / Партизан (SRB)
3 Локомотив (BUL) / Копенгаген (DEN)
4 Рома (ITA)
5 Шленск (POL) / Хапоэль Беэр-Шева (ISR)
Несеяные
6 Рапид (AUT) / Анортосис (CYP)
7 Тобол (KAZ) / Жилина (SVK)
8 Санта-Клара (POR) / Олимпия (SVN)
9 Динамо Батуми (GEO) / Сивасспор (TUR)
10 Трабзонспор (TUR) / Мольде (NOR)
Матчи плей-офф Лиги конференций состоятся 19 и 26 августа.