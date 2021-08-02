Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций

Мура (SVN) / Жальгирис (LTU) – Приштина (KOS) / Буде/Глимт (NOR)

Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN) – Маккаби Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)

Омония (CYP) / Флора (EST) – Шэмрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)

Рига (LVA) / Хибернианс (MLT) – Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)

Линфилд (NIR) / Фола (LUX) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

Колос (UKR) / Шахтер (KAZ) – Спартак Трнава (SVK) / Маккаби Тель-Авив (ISR)

В групповой турнир Лиги конференций 2021/22 через плей-офф квалифицируются 22 участника. Среди потенциальных участников Колос Ковалевка. Из-за вылета румынского Стяуа от казахского Шахтера украинская пара оказалась несеянной. Поэтому команде Костишина в случае прохода карагандинцев могли достаться, в частности, бельгийский Андерлехт, французский Ренн или австрийский ЛАСК. С другой – соперников, с которыми можно потягаться, было очень трудно получить. И все же Колосу повезло максимально. Из того, что было, Ковалевка получила в потенциальные соперники более легкого оппонента. Израильский Маккаби/словацкий Спартак выглядят самой слабой из возможных пар.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2021/22: Заря получила соперников

Путь чемпионов

Сеяные

Омония (CYP) / Флора (EST)

Мура (SVN) / Жальгирис (LTU)

Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

Линкольн Ред Импс (GIB) / Слован (SVK)

Нефтчи (AZE) / ХИК (FIN)

Несеяные

Маккаби Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)

Линфилд (NIR) / Фола (LUX)

Шэмрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)

Рига (LVA) / Хибернианс (MLT)

Приштина (KOS) / Буде/Глимт (NOR)

Основной путь

ГРУППА 1

Сеяные

1 Уйпешт (HUN) / Базель (SUI)

2 АЕЛ (CYP) / Карабах (AZE)

3 ТНС (WAL) / Виктория (CZE)

4 Тоттенхэм (ENG)

Несеяные

5 ЦСКА София (BUL) / Осиек (CRO)

6 Пасуш (POR) / Ларн (NIR)

7 Брейдаблик (ISL) / Абердин (SCO)

8 Чукарички (SRB) / Хаммарбю (SWE)

ГРУППА 2

Сеяные

1 Лачи (ALB) / Андерлехт (BEL)

2 Ренн (FRA)

3 Войводина (SRB) / ЛАСК (AUT)

4 Спартак Трнава (SVK) / Маккаби Тель-Авив (ISR)

Несеяные

5 Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)

6 Колос (UKR) / Шахтер (KAZ)

7 Русенборг (NOR) / Домжале (SVN)

8 Витесс (NED) / Дандолк (IRL)

ГРУППА 3

Сеяные

1 КуПС (FIN) / Астана (KAZ)

2 Богемиан (IRL) / ПАОК (GRE)

3 Люцерн (SUI) / Фейеноорд (NED)

4 РФШ (LVA) / Гент (BEL)

Несеяные

5 Эльфсборг (SWE) / Вележ (BIH)

6 Ракув (POL) / Рубин (RUS)

7 Хиберниан (SCO) / Риека (CRO)

8 Унион (GER)

ГРУППА 4

Сеяные

1 Яблонец (CZE) / Селтик (SCO)

2 Сочи (RUS) / Партизан (SRB)

3 Локомотив (BUL) / Копенгаген (DEN)

4 Рома (ITA)

5 Шленск (POL) / Хапоэль Беэр-Шева (ISR)

Несеяные

6 Рапид (AUT) / Анортосис (CYP)

7 Тобол (KAZ) / Жилина (SVK)

8 Санта-Клара (POR) / Олимпия (SVN)

9 Динамо Батуми (GEO) / Сивасспор (TUR)

10 Трабзонспор (TUR) / Мольде (NOR)

Матчи плей-офф Лиги конференций состоятся 19 и 26 августа.