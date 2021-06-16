В швейцарском Ньоне 16 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций стартовала 16 июня в 14:30 по киевскому времени. Украину на этой стадии турнира будет представлять полтавская Ворскла, которая заняла 5 место в УПЛ 2020/21.

Ворскла получила потенциального соперника в Лиге конференций 2021/22

Во втором раунде квалификации Лиги конференций предусмотрено два пути – Путь чемпионов и Основной путь. Команды-победители двухматчевых противостояний выйдут в третий раунд квалификации, а поражение будет означать завершение выступлений в еврокубковом сезоне.

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций будут сыграны 22 и 29 июля.

Напомним, сезон 2021/22 станет первым в истории Лиги конференций. Украину в квалификации турнира представит еще и Колос, который стартует в следующем, третьем раунде.

Лига чемпионов 2021/22: результаты жеребьевки второго квалификационного раунда

Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций