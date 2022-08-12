Лига Европы, полуфиналы квалификации, ответные матчи

ХИК – Марибор – 1:0 (первый матч 2:0)

Гол: Хостикка, 54

Словацко – Фенербахче – 1:1 (0:3)

Голы: Шашинка, 58 – Дурсун, 56

Цюрих – Линфилд – 3:0 (2:0)

Голы: Авдиджай, 11, 26, Сантини, 84

Дюделанж – Мальмё – 2:2 (0:3)

Голы: Хаджи, 56, Синани, 61 – Турай, 50, Тойвонен, 52

Слован Б – Олимпиакос – 2:2, 3:4 в серии пенальти (1:1)

Голы: Шапоньич, 90+4, Грин, 108 – Синкернагель, 54, Камара, 101

Удаление: Абена, 90+7 (С)

ХИК еще раз подтвердил свое превосходство над Марибором, закрепив гостевой успех минимальной победой в родных стенах. Фенербахе вылетел от Динамо в Лиге чемпионов, но на уровне Лиги Европы чувствует себя вполне комфортно. Турки дома разбили Словацко, поэтому ничья во второй встрече вряд ли испортила им настроение.

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Цюрих пока не может рассчитывать на помощь Богдана Вьюнника, которого повторно арендовали несколько дней назад и не успели заявить. Впрочем, забивать есть кому и без украинского нападающего. Швейцарцы уверенно вынесли Линфилд с общим счетом 5:0. Мальме тоже самое делал с Дюделанжем, но немного расслабился и позволил люксембуржцам организовать 2 гола престижа.

Наиболее "плотной" оказалась пара братиславского Слована и Олимпиакоса. Первый матч завершился ничьей, а во втором греки держали лишь минимальное преимущество благодаря удару Синкернагеля. Экс-хавбек Днепра и Кривбасса Джаба Канкава отыграл 90 минут, а арендованный из Динамо Эрик Рамирес вышел на 85-й. Перевести игру в экстратаймы было суждено другому "джокеру" Слована. Шапоньич довел трибуны до безумия, удачно замкнув силовой прострел. Правда, вскоре Абена оставил хозяев в меньшинстве. В течение дополнительных получаса команды еще раз обменялись голами, поэтому дело перешло в серию пенальти.

Рамирес бил первым и не ошибся, но дальше подвели партнеры. Куцка и Чекветадзе не реализовали свои попытки против единственной неудачи Малонга в составе Олимпиакоса.

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