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Лига Европы: Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников в плей-офф

11:23 132 Читати українською
Лига Европы: Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников в плей-офф
Заря / Фото из соц. сетей

Круг потенциальных соперников Зари и Мариуполя в плей-офф Лиги Европы значительно сузился.

УЕФА разделил жеребьевку плей-офф квалификации Лиги Европы на группы.

Потенциальные соперники Мариуполя, если подопечные Бабича пройдут Бордо:

Пюник (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Бешикташ (Турция) – ЛАСК (Австрия)

Ягеллония (Польша) – Гент (Бельгия)

Севилья (Испания) – Жальгирис (Литва).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника

Победитель пары Заря – Брага получил таких потенциальных соперников:

РБ Лейпциг (Германия) – Университатя Крайова (Румыния)

Спартак Суботица (Сербия) – Брондбю (Дания)

Хайберниан (Шотландия) – Мольде (Норвегия)

Штурм (Австрия) – АЕК Ларнака (Кипр)

Башакшехир (Турция) – Бернли (Англия)

Заметим, что чтобы попасть в раунд пелй-офф квалификации Лиги Европы Мариуполь должен преодолеть Бордо, а Заря – Брагу. Матчи состоятся 9 и 16 августа.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
до матча
3
дн
:
7
час
:
59
мин
Бордо
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