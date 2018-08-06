Лига Европы: Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников в плей-офф

Круг потенциальных соперников Зари и Мариуполя в плей-офф Лиги Европы значительно сузился.
УЕФА разделил жеребьевку плей-офф квалификации Лиги Европы на группы.
Потенциальные соперники Мариуполя, если подопечные Бабича пройдут Бордо:
Пюник (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Бешикташ (Турция) – ЛАСК (Австрия)
Ягеллония (Польша) – Гент (Бельгия)
Севилья (Испания) – Жальгирис (Литва).
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника
Победитель пары Заря – Брага получил таких потенциальных соперников:
РБ Лейпциг (Германия) – Университатя Крайова (Румыния)
Спартак Суботица (Сербия) – Брондбю (Дания)
Хайберниан (Шотландия) – Мольде (Норвегия)
Штурм (Австрия) – АЕК Ларнака (Кипр)
Башакшехир (Турция) – Бернли (Англия)
Заметим, что чтобы попасть в раунд пелй-офф квалификации Лиги Европы Мариуполь должен преодолеть Бордо, а Заря – Брагу. Матчи состоятся 9 и 16 августа.