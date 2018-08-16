Лига Европы: Уфа пропустила забавный автогол и может вылететь от люксембургского Нидеркорна

Российская Уфа может вылететь из Лиги Европы из-за автогол.

Российская Уфа в третьем раунде квалификации Лиги Европы противостоит люксембургском Нидеркорну. По состоянию на 40-ую минуту первого тайма россияне уступают со счетом 1:0.

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Гол на свой счет записал защитник россиян Павел Аликин. На третьей минуте встречи Аликин переправил мяч в собственные ворота после прострела соперника.

Заметим, что первый матч завершился победой российской команды со счетом 2:1. Если текущий матч завершится со счетом 1:0, то дальше пройдут люксембуржцы за счет выездного гола.