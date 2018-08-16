toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Лига Европы: Уфа пропустила забавный автогол и может вылететь от люксембургского Нидеркорна

18:50 200 Читати українською
Лига Европы: Уфа пропустила забавный автогол и может вылететь от люксембургского Нидеркорна
ФК Уфа / Соцсети

Российская Уфа может вылететь из Лиги Европы из-за автогол.

Российская Уфа в третьем раунде квалификации Лиги Европы противостоит люксембургском Нидеркорну. По состоянию на 40-ую минуту первого тайма россияне уступают со счетом 1:0.

Брага – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы

Гол на свой счет записал защитник россиян Павел Аликин. На третьей минуте встречи Аликин переправил мяч в собственные ворота после прострела соперника.

Заметим, что первый матч завершился победой российской команды со счетом 2:1. Если текущий матч завершится со счетом 1:0, то дальше пройдут люксембуржцы за счет выездного гола.

Теги
Лига Европы Нидеркорн Нидеркорн Уфа Уфа автогол Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Кроос останется в сборной Германии до Евро-2020
    Німеччина — 19:4920 Кроос останется в сборной Германии до Евро-2020
55
мин
Бордо
21:45
Мариуполь
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук