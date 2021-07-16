УЕФА решил компенсировать Дублину с Бильбао потерю статуса одного из хозяев Евро-2020 и передал этим городам финалы Лиги Европы 2024-го и 2025-го соответственно, сообщает официальный сайт организации.

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В следующем году ключевой матч ЛЕ состоится в Севилье, а сезон 2022/23 завершится поединком в Будапеште.

Напомним, действующим триумфатором турнира является Вильярреал, который вырвал трофей у Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти.

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