По итогам четвёртого тура в турнирной таблице Лиги Европы образовался единоличный лидер. Им стал Лацио - благодаря победе над Порту команда Марко Барони набрала 12 очков. Римляне единственными из всех участников турнира идут без потерь. Вслед за Лацио с 10 очками в активе расположились Аякс Галатасарай, Айнтрахт, Андерлехт и Атлетик.

Реал Сосьедад сенсационно проиграл сопернику Динамо, Моуринью и Ко опозорились с АЗ, Аякс выбился в лидеры Лиги Европы

Такие европейские гранды как Манчестер Юнайтед и Рома плетутся в середине таблицы: "Красные дьяволы" занимают 15-е место, а команда Артёма Довбика – 20-е. Их опережают даже Буде-Глимт с ФКСБ (не путать со Стяуа!).

К сожалению, киевское Динамо опустилось на самое дно. Только у команды Александра Шовковского и Маккаби (Тель-Авив) ещё нет набранных очков. Но израильтяне хотя бы два мяча забили - у украинской команды и того нет...