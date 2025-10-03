В Лиге Европы сезона 2025/26 состоялись матчи второго тура основного этапа. Как расположились команды в турнирной таблице, смотрите в этой новости на "Футбол 24".

По итогам двух туров Лиги Европы турнирная таблица турнира получила сразу 7 лидеров. Динамо (Загреб), Митьюлланд, Астон Вилла, Брага, Лион, Лилль и Порту выиграли оба стартовых матча нового розыгрыша. Они на два очка опережают Викторию Пльзень, Бетис, Фрайбург и Ференцварош.

Обидчик Шахтера Панатинаикос пребывает на 12-м месте, а Рома Артема Довбыка еще ниже – на 15-м. Удивляет также положение Ноттингем Форест – "лесники" набрали только одно очко в двух матчах и находятся на 25-й строчке турнирной таблицы.

Ее замыкают шесть команд, у которых еще нет очков: Ницца, Рейнджерс, Утрехт, Зальцбург, Фейенорд и Мальме.

