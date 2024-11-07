Лига Европы, 4-й тур

Буде-Глимт – Карабах – 1:2

Голы: Берг, 41 – Байрамов, 22, Зубир, 69

Айнтрахт – Славия – 1:0

Гол: Мармуш, 53

Эльфсборг – Брага – 1:1

Голы: Хольтен, 84 – Ума, 66 (автогол)

ФКСБ – Митьюлланд – 2:0

Голы: Танаса, 16, Бирлиджа, 46

Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 – Ланкшир, 18, Соланке, 69

Удалён: Ланкшир, 60 (Тоттенхэм, вторая желтая)

Лудогорец – Атлетик – 1:2

Голы: Маркус, 20 – Уильямс, 73, Серрано, 74

Ницца – Твенте – 2:2

Голы: Бога, 66, Шо, 88 – Ротс, 8, Ламмерс, 60

Удалены: Диоп, 70 – ван Роой, 90

Олимпиакос – Рейнджерс – 1:1

Голы: Эль-Кааби, 56 – Дессерс, 64

Уилл Ланкшир стал вторым самым молодым бомбардиром Тоттенхэма в еврокубках. Он забил в ворота Галатасарая в возрасте 19 лет и 201 дня и уступает по этому показателю только Харри Кейну. Форвард сборной Англии в сезоне 2011/12 Лиги Европы забил Шэмрок Роверс в возрасте 18 лет и 140 дней.

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Увы, Ланкшир стал для "шпор" сегодня одновременно героем и антигероем – в начале второго тайма он умудрился заработать два предупреждения в течение 8 минут – и был изгнан с поля. Тоттенхэм проиграл этот матч, потому что форвард Галатасарая Виктор Осимхен был в этот вечер в огне. Экс-форвард Наполи оформил дубль после двух ассистов другого экс-форварда Наполи Дриса Мертенса.

Лудогорец Игоря Йовичевича был близок к сенсационной победе над Атлетиком, но в середине второго тайма у хозяев случилось 40-секундное помутнение. В течение этого времени болгары умудрились пропустить два мяча.