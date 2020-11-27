Лига Европы, 4-й тур

Группа E

Гранада – Омония – 2:1

Голы: Чаррис, 8, Соро, 73 – Асанте, 60

ПСВ – ПАОК – 3:2

Голы: Гакпа, 20, Мадуеке, 51, Маллен, 55 – Варела, 4, Цолис, 13

Группа F

Наполи – Риека – 2:0

Голы: Анастасио, 41 (АГ), Лосано, 75

АЗ – Реал Сосьедад – 0:0

Группа J

Тоттенхэм – Лудогорец – 4:0

Голы: Карлос, 16, 34, Винкс, 63, Лукас, 73

Гранада ожидаемо открыла счет уже в дебюте встречи с Омонией. Киприоты после перерыва даже сумели забить, чем откровенно шокировали испанцев. Однако Гранада не опустила руки и вырвала победу в конце поединка. Это позволило ей единолично возглавить квартет Е с десятью зачетными баллами, Омония с одним очком идет последней.

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ПСВ и ПАОК выдали сумасшедший по эмоциям матч. Сначала греки дважды забили в течение стартовых 13 минут, но голландцы нашли в себе силы, чтобы отквитать неприятную разницу – сразу после перерыва ПСВ уже выигрывал со счетом 3:2. Невероятный характер! ПАОК так и не оправился и потерпел поражение. "Фермеры" выходят на второе место с 6 пунктами в активе, греки расположились пятыми, имея на одно очко меньше.

Наполи принимал Риеку на домашнем стадионе. Игра была на удивление равной в исполнении обеих команд, однако хорваты отличились автоголом под занавес первой 45-минутки. После перерыва Лосано забил второй мяч неаполитанцев и снял вопрос о победителе матча. Наполи лидирует в группе F с 9-ю пунктами, Риека с нулем очков – на дне.

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АЗ и Реал Сосьедад осторожно начали матч и иногда обменивались острыми моментами. В конце концов, кроме "горчичников" зрители голов не увидели. Обе команды потеряли возможность возглавить квартет. После 4-х туров Реал идет вторым с 7 баллами – АЗ уступает по дополнительным показателям и расположился третьим.

Тоттенхэм был откровенным фаворитом встречи против Лудогорца, что доказал уже в первом тайме – Карлос оформил дубль. После перерыва Винкс отличился шедевральным голом почти из центра поля. Однако это еще был не конец. Добил болгар Лукас. 4:0! Уверенная победа располагает Тоттенхэм вторым в группе J – "шпоры" уступают Антверпену по дополнительным показателям. Лудогорец идет последни с нулем пунктов.

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