Лига Европы: Торино разгромил оппонента, экс-форвард Шахтера обеспечил победу Эспаньолу, Вулверхэмптон также выиграл

Завершились первые матчи второго раунда квалификации Лиги Европы. Главное о выступлениях представителей топ-чемпионатов и результаты всех поединков.
Эспаньол разгромил исландский Стьярнан (4:0) благодаря дублю Факундо Феррейры. Бывший нападающий Шахтера записал себе в актив еще и ассист.
Торино, который попал в Лигу Европы благодаря дисквалификации Милана, легко обыграл венгерский Дебрецен (3:0). Забивали Андреа Белотти, Кристиан Ансальди и Симоне Дзадза.
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Еврокубковый сезон для англичан открыл Вулверхэмптон – победа над Крузейдерсом (2:0). В этом матче португальскую банду Нуну Эшпириту Санту голами порадовали Диогу Жота и Рубен Винагре.
Действующий полуфиналист Лиги Европы Айнтрахт с большими проблемами привез викторию из Эстонии. Решающий гол забил "новый Йович" Деян Йовелич – франкфуртцы выиграли 1:2.
Стивен Джеррард во главе Рейнджерс одолел люксембургский Прогресс (2:0). Французский Страсбур справился с Маккаби Хайфа (3:1).
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Лига Европы. 2-й раунд квалификации, первые матчи
АЕК Ларнака – Левски
Голы: Жанну, 67, Руис, 70, Хевель, 75
Утрехт – Зриньски – 1:1
Голы: Керк, 61 – Говедарица, 34
Сачхере – Абердин – 1:1
Голы: Копирадзе, 41 (пен) – Косгрув, 68
Алашкерт – Стяуа – 0:3
Голы: Танасе, 60, Кристеа, 68, Коман, 82
Йені Малатьяспор – Олимпия Любляна – 2:2
Голы: Мина, 20, Яхович, 66 (пен) – Вукушич, 13, Савич, 74
Лехия – Брондбю – 2:1
Голы: Пайксао, 26 (пен), Липски, 63 – Хедлунд, 59
Мольде – Чукарички – 0:0
Флора – Айнтрахт Франкфурт – 1:2
Голы: Айнсалу, 34 – Торро, 24, Йовелич, 71
Хеугесунн – Штурм – 2:0
Голв: Кригард, 51, Сандберг, 64
Конна Квей – Партизан – 0:1
Гол: Скекич, 62
Локомотив Плодив – Спартак Трнава – 2:0
Голв: Илиев, 39 (пен), 61 (пен)
Норчепинг – Лиепая – 2:0
Голы: Терн, 1, Хакшабанович, 80
Люцерн – Класвик – 1:0
Гол: Шнойвли, 90+3
АЗ – Хеккен – 0:0
Арис – АЕЛ – 0:0
Женесс – Віктория Гимараэш – 0:1
Гол: Амоа, 90+4
Вулверхемптон – Крузейдерс – 2:0
Голы: Жота, 37, Винагре, 90+3
Домжале – Мальме – 2:2
Голы: Николсон, 37, Гнезда Черин, 48 – Бенгтссон, 42, Антонссон, 52
Рейджерс – Прогрес – 2:0
Голы: Арибо, 20, Оджо, 54
Нереализованный пенальти: Таварньер, 70
Страсбур – Маккаби Хайфа – 3:1
Голы: Аджорк, 45, Томассон, 47, Мартен, 62 – Плакущенко, 39
Удаление: Хабаши, 44
Валюр – Лудогорец – 1:1
Голы: Петри, 11 – Анисет, 90+2
Легия – КуПС – 1:0
Гол: Витеска, 9
Торино – Дебрецен – 3:0
Голы: Белотти, 20 (пен), Ансальди, 42, Дзадза, 90+3
Шемрок Роверс – Аполлон – 2:1
Голи: Грейс, 14, Лопес, 58 – Папулис, 5
Эспаньол – Стярнан – 4:0
Голи: Феррейра, 49, 57, Иглесиас, 60, 68