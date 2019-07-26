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Лига Европы: Торино разгромил оппонента, экс-форвард Шахтера обеспечил победу Эспаньолу, Вулверхэмптон также выиграл

00:32 16 Читати українською
Лига Европы: Торино разгромил оппонента, экс-форвард Шахтера обеспечил победу Эспаньолу, Вулверхэмптон также выиграл
Факундо Феррейра

Завершились первые матчи второго раунда квалификации Лиги Европы. Главное о выступлениях представителей топ-чемпионатов и результаты всех поединков.

Эспаньол разгромил исландский Стьярнан (4:0) благодаря дублю Факундо Феррейры. Бывший нападающий Шахтера записал себе в актив еще и ассист.

Торино, который попал в Лигу Европы благодаря дисквалификации Милана, легко обыграл венгерский Дебрецен (3:0). Забивали Андреа Белотти, Кристиан Ансальди и Симоне Дзадза.

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Еврокубковый сезон для англичан открыл Вулверхэмптон – победа над Крузейдерсом (2:0). В этом матче португальскую банду Нуну Эшпириту Санту голами порадовали Диогу Жота и Рубен Винагре.

Действующий полуфиналист Лиги Европы Айнтрахт с большими проблемами привез викторию из Эстонии. Решающий гол забил "новый Йович" Деян Йовелич – франкфуртцы выиграли 1:2.

Стивен Джеррард во главе Рейнджерс одолел люксембургский Прогресс (2:0). Французский Страсбур справился с Маккаби Хайфа (3:1).

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Лига Европы. 2-й раунд квалификации, первые матчи

АЕК Ларнака – Левски

Голы: Жанну, 67, Руис, 70, Хевель, 75

Утрехт – Зриньски – 1:1

Голы: Керк, 61 – Говедарица, 34

Сачхере – Абердин – 1:1

Голы: Копирадзе, 41 (пен) – Косгрув, 68

Алашкерт – Стяуа – 0:3

Голы: Танасе, 60, Кристеа, 68, Коман, 82

Йені Малатьяспор – Олимпия Любляна – 2:2

Голы: Мина, 20, Яхович, 66 (пен) – Вукушич, 13, Савич, 74

Лехия – Брондбю – 2:1

Голы: Пайксао, 26 (пен), Липски, 63 – Хедлунд, 59

Мольде – Чукарички – 0:0

Флора – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голы: Айнсалу, 34 – Торро, 24, Йовелич, 71

Хеугесунн – Штурм – 2:0

Голв: Кригард, 51, Сандберг, 64

Конна Квей – Партизан – 0:1

Гол: Скекич, 62

Локомотив Плодив – Спартак Трнава – 2:0

Голв: Илиев, 39 (пен), 61 (пен)

Норчепинг – Лиепая – 2:0

Голы: Терн, 1, Хакшабанович, 80

Люцерн – Класвик – 1:0

Гол: Шнойвли, 90+3

АЗ – Хеккен – 0:0

Арис – АЕЛ – 0:0

Женесс – Віктория Гимараэш – 0:1

Гол: Амоа, 90+4

Вулверхемптон – Крузейдерс – 2:0

Голы: Жота, 37, Винагре, 90+3

Домжале – Мальме – 2:2

Голы: Николсон, 37, Гнезда Черин, 48 – Бенгтссон, 42, Антонссон, 52

Рейджерс – Прогрес – 2:0

Голы: Арибо, 20, Оджо, 54

Нереализованный пенальти: Таварньер, 70

Страсбур – Маккаби Хайфа – 3:1

Голы: Аджорк, 45, Томассон, 47, Мартен, 62 – Плакущенко, 39

Удаление: Хабаши, 44

Валюр – Лудогорец – 1:1

Голы: Петри, 11 – Анисет, 90+2

Легия – КуПС – 1:0

Гол: Витеска, 9

Торино – Дебрецен – 3:0

Голы: Белотти, 20 (пен), Ансальди, 42, Дзадза, 90+3

Шемрок Роверс – Аполлон – 2:1

Голи: Грейс, 14, Лопес, 58 – Папулис, 5

Эспаньол – Стярнан – 4:0

Голи: Феррейра, 49, 57, Иглесиас, 60, 68

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