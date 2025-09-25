Лига Европы, 1-й тур

Ференцварош – Виктория Пльзень – 1:1

Голы: Пешич, 90+5 – Дуросинми, 16

На 34-й минуте удален Макрецкис (Ференцварош)

Янг Бойз – Панатинаикос – 1:4

Голы: Янко, 25 – Свидерски, 10, Зарури, 13, 19, 68

Штутгарт – Сельта – 2:1

Голы: Буанани, 51, Эль-Ханнус, 68 – Иглесиас, 86

В первом тайме матча Ференцварош – Виктория Пльзень арбитр дважды наказал желтой карточкой игроков хозяев. Проблема для них заключалась в том, что дважды предупрежденным оказался один и тот же игрок – Макрецкис. Между этими двумя событиями Виктория Пльзень забила свой единственный гол – Дуросинми на дриблинге раскрутил защитника соперника и нанес точный удар из-за пределов штрафной площади. Экс-команде Сергея Реброва удалось спастись только в компенсированное время

Выступление Зинченко в видеообзоре матча Бетис – Ноттингем Форест – 2:2

Панатинаикос, в который прочат Сергея Реброва, под руководством временного наставника Христоса Контиса устроил Янг Бойз настоящий блицкриг: уже к 19-й минуте греки вели в Швейцарии со счетом 3:0 – Свидерски открыл счет, после чего Зарури оформил дубль. Панатинаикос Руя Витории часто критиковали за то, что команда забивает "2 гола из 35 голевых моментов". В Берне ПАО забил к середине первого тайма 3 гола из четырех моментов.

Голевой пас на Буанани в матче Штутгарт – Сельта отдал вратарь хозяев Александр Нюбель. Он запустил мяч вперед на 70 метров, и снаряд лишь раз успел удариться о газон, прежде чем Буанани отправил его в сетку. Так швабы поймали Сельту на игре с высокой линией обороны.

Жиру принес победу Лиллю в матче с Бранном, Стяуа удержала выездную победу над Гоу Эхед Иглз