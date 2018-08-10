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Лига Европы: Севилья минимально переиграла Жальгирис, Легия сенсационно дома уступила Дюделанжу

00:40 19 Читати українською
Лига Европы: Севилья минимально переиграла Жальгирис, Легия сенсационно дома уступила Дюделанжу
Севилья – Жальгирис – 1:0 / ФК Севилья

Люксембургский Дюделанж создал настоящую сенсацию, обыграв на выезде чемпиона Польши Легию, тогда как Севилья дома скромно переиграла литовский Жальгирис.

Легия дома принимала Дюделанж из Люксембурга, который считался аутсайдером перед игрой. Однако, клуб из карликовой страны сумел шокировать всю Польшу, переиграв их чемпиона на стадионе Войска Польского со счетом 2:1.

Севилья одержала довольно скромную победу над чемпионом Литвы Жальгирисом. Единственный гол забил Эвер Банега на 34-й минуте. В другом матче Слован Братислава переиграл венский Рапид со счетом 2:1.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

Легия – Дюделанж – 1:2

Голы: Карлитос, 27 – Кутурье, 24, Турпель, 62 (пен.)

Слован Братислава – Рапид – 2:1

Голы: Божиков, 29, Вагас, 49 (автогол) – Шваб, 12

Севилья – Жальгирис – 1:0

Гол: Банега, 34

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Легия - Дюделанж: Четверг 09 августа 2018

Легия
Матч окончен
1 : 2
Дюделанж
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Легия - Дюделанж Севилья - Жальгирис Севилья Севилья Дюделанж Дюделанж Легия Легия Жальгирис Жальгирис Лига Европы
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