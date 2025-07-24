Лига Европы: поражение экс-команды Вернидуба, возможные соперники Александрии не выявили сильнейшего
Состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых сыграли и потенциальные соперники Александрии. Результаты и обзор в этой новости на "Футбол 24"
Лига Европы 2025/26, 2-й квалификационный раунд, первые матчи
Острава – Легия – 2:2
Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88
Шериф – Утрехт – 1:3
Голы: Адемо, 24 – Йенсен, 33, Виргевер, 54, Блейк, 70
Левски – Брага – 0:0
Митьюлланд – Хиберниан – 1:1
Голы: Шимшир, 72 – Макграт, 7
Стартовал игровой день с матчей Острава (Чехия) – Легия (Польша) и Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды). В первом сильнейшего выявить не удалось – сначала команды обменялись голами Шина и Капустки, а затем Острава длительное время вела в счете, но Нсаме на 88-й минуте спас от поражения.
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А Шериф, который еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины возглавлял Юрий Вернидуб, проиграл Утрехту. Хотя именно молдаване вышли вперед на 24-й минуте благодаря голу Адемо. Йенсен быстро выровнял положение, а Виргевер и Блейк принесли Утрехту победу.
Левски и Брага также не выявили победителя – финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. А Митьюлланд и Хиберниан (неудачник пары может стать соперником Александрии в Лиге конференций, если та преодолеет Партизан) расписали мировую. Макграт вывел шотландцев вперед уже на 7-й минуте, но датчане ответили голом Шимшира на 72-й.
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