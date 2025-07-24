Состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которых сыграли и потенциальные соперники Александрии. Результаты и обзор в этой новости на "Футбол 24"

Лига Европы 2025/26, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

Острава – Легия – 2:2

Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88

Шериф – Утрехт – 1:3

Голы: Адемо, 24 – Йенсен, 33, Виргевер, 54, Блейк, 70

Левски – Брага – 0:0

Митьюлланд – Хиберниан – 1:1

Голы: Шимшир, 72 – Макграт, 7

Стартовал игровой день с матчей Острава (Чехия) – Легия (Польша) и Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды). В первом сильнейшего выявить не удалось – сначала команды обменялись голами Шина и Капустки, а затем Острава длительное время вела в счете, но Нсаме на 88-й минуте спас от поражения.

Александрия потерпела обидное поражение от Партизана – сербские тинейджеры наказали расточителей из Украины

А Шериф, который еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины возглавлял Юрий Вернидуб, проиграл Утрехту. Хотя именно молдаване вышли вперед на 24-й минуте благодаря голу Адемо. Йенсен быстро выровнял положение, а Виргевер и Блейк принесли Утрехту победу.

Левски и Брага также не выявили победителя – финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. А Митьюлланд и Хиберниан (неудачник пары может стать соперником Александрии в Лиге конференций, если та преодолеет Партизан) расписали мировую. Макграт вывел шотландцев вперед уже на 7-й минуте, но датчане ответили голом Шимшира на 72-й.

Полесье провалило дебют Ротаня, потерпев поражение от Санта-Коломы – возвращение Назаренко, офсайдное "проклятие" легионера