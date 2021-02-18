Лига Европы: Рома обыграла бывших Фонсеки, Динамо З дожало россиян, Тоттенхэм разгромно победил – у Бейла гол+ассист
Состоялись очередные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Отчет читайте на "Футбол 24".
Лига Европы, 1/16 финала
Брага – Рома – 0:2
Гол: Джеко, 5, Майораль, 87
Удаление: Эсжайю, 54 (Брага, 2 жолтые)
Вольфсберг – Тоттенхэм – 1:4
Голы: Лиэндл, 55 (п) – Сон, 13, Бейл, 28, Моура, 34, Винисиус, 88
Краснодар – Динамо Загреб – 2:3
Голы: Берг, 28, Клаэссон, 69 – Петкович, 15, 64, Атимвен, 75
Олимпиакос – ПСВ – 4:2
Голы: Бухалакис, 9, М'Вила, 37, Эль-Араби, 45+2, Масурас, 83 – Захави, 14, 40
Паулу Фонсека наведался в гости к своей бывшей команде. Казалось, Брага не сможет дать бой более именитому сопернику. Более того, Рома уже на 5-й минуте открыла счет. "Волки" разогнали стремительную контратаку левым флангом, в завершении которой Спинаццола прострелил в штрафную, а там никто не смог помешать Джеко поразить ворота.
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Продолжения результативного футбола не было. Не помогло этом даже удаление в начале второго тайма – Эсжайю получил вторую желтую и оставил Брагу в меньшинстве. Португальцы смогли не опозориться и не устроить катастрофу перед визитом в Рим. Хотя гол Борхи Майораля в конце встречи значительно усложнил ситуацию.
Тоттенхэм провел блестящий первый тайм против Вольфсберга, забив в ворота австрийцев три "сухих" мяча. Особенно постарался Гарет Бейл, оформивший гол+ассист. Еще по точному удару в активе Сона и Моуры. Однако удержать свои ворота "сухими" подопечные Жозе Моуринью не смогли, пропустив в начале второй половины с пенальти. В конце матча Винисиус все же оформил разгромную победу "шпор".
Олимпиакос и ПСВ выдали бешеную перестрелку с шестью голами. Причем пять из них были забиты еще до перерыва. Греки перед визитом в Нидерланды получили довольно комфортное преимущество в два мяча.
Краснодар и загребское Динамо устроили качели. Хорваты трижды выходили вперед, а россияне смогли отыграться лишь дважды.
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