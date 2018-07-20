Лига Европы: Рига Скрипника вылетела от софийского ЦСКА, Новак и Петряк не помогли Вардару и Ференцварошу

Завершились еще несколько повторных матчей 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. В частности, эта стадия соревнований оказалась неудачной сразу для нескольких украинцев.

Латвийская Рига под руководством Виктора Скрипника провела драматический поединок с болгарским ЦСКА. Балтийская команда открыла счет в конце первого тайма, устояла в концовке поединка, но проиграла в послематчевой серии пенальти. Украинец Владимир Баенко из Риги свой удар реализовал.

Проиграл и македонский Вардар, за который играет украинский защитник Евгений Новак. Балканцы в конце матча дважды пропустили от гвинейца Бакара Бальде и покинули турнир.

Выбыл из розыгрыша Лиги Европы и венгерский Ференцварош. Клуб, за который на правах аренды из Шахтера играет Иван Петряк, минимально уступил Маккаби после ничьей 1:1 дома.

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд, ответные матчи

Рига – ЦСКА София – 1:0 (первый матч – 0:1), пен. – 3:5

Гол: Черномордийс, 44

Удаление: Панич, 109 – Родригес, 74

Нереализованный пеналти: Десподов, 89 (Ц)

Вардар – Пюник – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Б. Бальде, 85, 89

Маккаби Тель-Авив – Ференцварош – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Атар, 45+1