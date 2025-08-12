В Дублине состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Шелбурном и Риекой. Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответный матч (первый матч – 2:1)

Шелбурн – Риека – 1:3

Голы: Одубеко, 86 (с пенальти) – Фрук, 33, Дантас, 72, Ореч, 89

После сенсационного домашнего поражения со счетом 1:2 Риека триумфовала в Дублине. Команда Радомира Джаловича смогла отыграться и выйти вперед, но на последних минутах "привезла" себе пенальти и позволила Шелбурну сравнять счет по сумме двух матчей. Однако дополнительного времени так и не состоялось – последнее слово осталось за хорватами.

В плей-офф Риека сыграет с победителем пары Вольфсбергер – ПАОК. Шелбурну предстоит встреча в плей-офф Лиги конференций с победителем пары Викингур – Линфилд.

