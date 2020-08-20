toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРТЕМ КРАВЕЦ БАРСЕЛОНА

Лига Европы: результаты предыдущего раунда квалификации

20 августа 23:32 - Читати українською
Лига Европы: результаты предыдущего раунда квалификации
Игроки Рунавиком празднуют выход в следующий раунд / фото ФК Рунавиком

Состоялись матчи предварительного раунда Лиги Европы 2020/21. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Лига Европы 2020/21, предварительный раунд

Сент-Джозефс – Б-36 Торсхавн – 1:2

Голы: Вого, 30 – Пшибильски, 28, Меллемгорд, 43, (пен.)

Рунавик – Барри Таун – 5:1

Голы: К. Ольсен, 52, 63, 74, Кнудсен, 67, Локин, 74 – Маклаггон, 88

Санта-Колома – Искра – 0:0 (серия пенальти – 3:4)

Гленторан – Торсхавн – 1:0

Гол: Макдейд, 42

Колрейн – Ла Фиорита – 1:0

Гол: Маклофлин, 89

Среди результатов отметим две идентичные победы представителей Северной Ирландии со счетом 1:0, а также крупную победу Рунавика из Фарерских островов над Барри Тауном из Уэльса. Добавим, что Б-36 Торсхавн также минимально обыграл своего соперника и стал вторым представителем Фарерских островов в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Последним участником стала Искра из Черногории, которая обыграла Санта-Колому из Андорры лишь в серии пенальти.

Стартовал новый сезон Лиги чемпионов – состоялся первый поединок

Отметим, что предыдущий раунд Лиги Европы еще не завершен – запланировано два поединка на 21 и 22 августа. Первый квалификационный раунд стартует скоро – уже 25 августа.

blog_ava
Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча
20 августа
12554
Теги
Колрейн Колрейн Ла Фиорита Ла Фиорита Торсхавн Торсхавн Лига Европы Сент-Джозефс Сент-Джозефс Рунавик Рунавик Гленторан Гленторан Торсхавн Торсхавн ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо официально объявило о трансфере Кравца
    Україна — 20 авг20734 Динамо официально объявило о трансфере Кравца
16
час
:
28
мин
Олимпик
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?