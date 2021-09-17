Лига Европы, 1-й тур

Группа А

Рейнджерс – Лион – 0:2

Голы: Токо-Экамби, 23, Тавернье, 55 (аг.)

Группа В

ПСВ – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Гётце, 32, Гакпо, 55 – Янузай, 34, Исак, 39

Группа D

Олимпиакос – Антверпен – 2:1

Голы: Эль-Араби, 52, Рябчук, 87 – Саматта, 75

Удаление: Батай, 90+1 (Антверпен, вторая желтая карточка)

Заря проиграла Буде-Глимту в дебютном матче в Лиге конференций, пропустив три гола за 12 минут

В стартовом матче группы А Рейнджерс принимал Лион. Французы с первых минут насели на ворота действующего чемпиона Шотландии и в середине тайма преуспели: Карл Токо-Экамби ворвался в штрафную соперника и пробил низом в правый угол ворот. Джо Арибо почти сразу мог сравнивать – Антони Лопеш спас ворота в сногсшибательном прыжке. Впоследствии он повторил свой подвиг и после выстрела Райана Кентра в правый угол. Хозяева продолжали огрызаться и даже превзошли "львов" в количестве ударов, однако до перерыва счет не изменился.

Старания Лиона после перерыва увенчались голом: Джеймс Тавернье стал соавтором трагедии в свои ворота. Впоследствии у английского защитника было минимум два шанса реабилитироваться. Сначала он со штрафного попал в штангу, а затем Леон Балогун после его передачи со стандарта направил мяч над перекладиной. Видимо фортуна в этот вечер была на стороне французов.

В группе В Реал Сосьедад половину первого тайма изучал ПСВ, пока Аднан Янузай в конце концов не попал в перекладину. Хозяева ответили голом Марио Гётце. Кипер испанцев в падении решил прервать прострел нидерландцев и руками отбил сферу перед собой. Круглый прилетел прямо на ногу звездном немцу и тот долго не раздумывая отправил мяч в сетку. Не успели ейндховенцы как следует отпраздновать, как пропустили: Янузай с линии вратарской замкнул прострел с фланга от Хосеба Сальдуа. Через пять минут гол-близнец после прострела того же Сальдуа записал на свой счет Александр Исак.

После перерыва ПСВ сумел отыграться. И снова героем эпизода стал Гётце, который пасоммежду ног защитников вывел Гакпо на ворота и тот нашел щель между штангой и голкипером. Этот гол стал последним в матче.

Олимпиакос сумел забить в ворота Антверпена лишь в конце тайма. Юссеф Эль-Араби с лёта отправил мяч под правую стойку, однако арбитр побежал смотреть VAR и гол отменил. Виктор Фишер перед свистком на перерыв мог вывести гостей вперед, однако с линии пробил мимо ворот.

После перерыва Эль-Араби повторил попытку, которая на этот раз оказалась удачной – марокканский форвард головой точно замкнул навес от партнера и вывел Олимпиакос вперед. В середине второй сорокапятиминутки Мбвана Саматта после навеса со штрафного выпрыгнул выше защитников и головой переправил мяч в сетку, возобновив интригу в матче. За три минуты до конца встречи молдавский защитник греков Олег Рябчук с лёта вколотил сферу под перекладину после невероятного прессинга Врусая в штрафной соперника и принес Олимпиакосу первую победу в Лиге Европы.

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