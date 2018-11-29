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Лига Европы: Рапид вырвал победу над Спартаком и опустил россиян на третье место

19:50 201 Читати українською
Лига Европы: Рапид вырвал победу над Спартаком и опустил россиян на третье место
Зе Луиш прорывается к воротам Рапида / Твиттер ФК Спартак

В матче 5 тура группового этапа Лиги Европы венский Рапид в последние 10 минут вырвал победу у Спартака. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лига Европы, 5 тур, группа G

Спартак М – Рапид – 1:2

Голы: Зе Луиш, 20 – Мулдур, 80, Шоберсбергер, 90+1

Начало матча было за Спартаком, россияне имели пару неплохих возможностей и открыли счет на 20 минуте, когда Зе Луиш реализовал выход 1 на 1 после паса Мельгарехо. До перерыва счет мог удвоить Адриано, однако экс-горняк не попал в створ ворот. А во второй половине игры Рапид перехватил инициативу и начал обстреливать ворота Реброва. Такая настойчивость в атаке и привела к забитому голу австрийцев, Мулдур сравнял счет после подачи с углового. А уже в компенсированное время Шоберсбергер принес венцам волевую победу.

Благодаря этой победе Рапид набрал 7 очков и возглавил группу G, а Спартак с 5 пунктами опустился на 3 место.

Лига Европы5 турОткрытие Арена (Спартак) (Москва)

Спартак Москва - Рапид Вена: Четверг 29 ноября 2018

Спартак Москва
Матч окончен
1 : 2
Рапид Вена
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