Лига Европы: Рапид вырвал победу над Спартаком и опустил россиян на третье место

В матче 5 тура группового этапа Лиги Европы венский Рапид в последние 10 минут вырвал победу у Спартака. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лига Европы, 5 тур, группа G

Спартак М – Рапид – 1:2

Голы: Зе Луиш, 20 – Мулдур, 80, Шоберсбергер, 90+1

Начало матча было за Спартаком, россияне имели пару неплохих возможностей и открыли счет на 20 минуте, когда Зе Луиш реализовал выход 1 на 1 после паса Мельгарехо. До перерыва счет мог удвоить Адриано, однако экс-горняк не попал в створ ворот. А во второй половине игры Рапид перехватил инициативу и начал обстреливать ворота Реброва. Такая настойчивость в атаке и привела к забитому голу австрийцев, Мулдур сравнял счет после подачи с углового. А уже в компенсированное время Шоберсбергер принес венцам волевую победу.



Благодаря этой победе Рапид набрал 7 очков и возглавил группу G, а Спартак с 5 пунктами опустился на 3 место.