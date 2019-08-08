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Лига Европы: Эспаньол и Антверпен приблизились к украинским командам – Феррейра забил 4-й гол в турнире

8 августа 23:58 29 Читати українською
Лига Европы: Эспаньол и Антверпен приблизились к украинским командам – Феррейра забил 4-й гол в турнире
Эспаньол легко победил Люцерн / ФК Эспаньол

Состоялись очередные поединки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Свои матчи сыграли и потенциальные соперники украинских клубов.

 

Лига Европы 2019/20. 3-й квалификационный раунд, первые матчи

Антверпен – Виктория Пльзень – 1:0

Гол: Родригес, 29

Люцерн – Эспаньол – 0:3

Голы: Феррейра, 28 Вила, 59, Варгас, 89

Антверпен дома минимально одолел чешскую Викторию. Единственный гол красивым ударом в дальний угол забил Родригес в середине первого тайма. Экс-динамовец Дьемерси Мбокани отыграл весь матч. Напомним, бельгийцы являются потенциальным оппонентом Мариуполя в раунде плей-офф квалификации.

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А вот потенциальный соперник Зари – Эспаньол – на выезде разобрался с Люцерном. Первый гол забил экс-форвард Шахтера Факундо Феррейра, который выступает за "попугаев" на правах аренды из Бенфики. Аргентинец открыл счет ударом головой, а второй мяч после классной атаки забил Вила. Точку в матче поставил Варгас.

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К слову, это уже 4-й гол экс-"горняка" в текущей Лиге Европы.

Ответном матчи в обеих парах пройдут 15 августа.

blog_ava
ЦСКА София – Заря: анонс матча 3-го квалификационного раунда ЛЕ
8 августа
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Теги
Лига Европы Антверпен Антверпен Люцерн - Эспаньол Факундо Феррейра Факундо Феррейра Заря Заря Мариуполь Мариуполь Эспаньол Эспаньол Виктория Пльзень Виктория Пльзень Люцерн
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