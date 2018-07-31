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Лига Европы: Пюник Трусевича в меньшенстве обыграл Тобол Непогодова и вышел в следующий раунд

21:22 31 Читати українською
Лига Европы: Пюник Трусевича в меньшенстве обыграл Тобол Непогодова и вышел в следующий раунд

В матче второго отборочного раунда Лиги Европы Пюник минимально обыграл Тобол.

Армянский Пюник, за который выступает украинский полузащитник Максим Трусевич, победил казахстанский Тобол еще одного украинца Дмитрия Непогодова в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Единственный гол в матче забил Мохамед Конате.

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В третьем отборочном раунде Пюник встретится победителем пары Маккаби Тель-Авив – Раднички, игры пройдут 9 и 16 августа.

Лига Европы. Квалификация, второй отборочный рацнд

Пюник – Тобол – 1:0, первый матч – 1:2

Гол: Конате, 82

Удаление: Аветисян, 89

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Пюник - Тобол: Вторник 31 июля 2018

Пюник
Матч окончен
1 : 0
Тобол
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Пюник - Тобол Тобол Тобол Лига Европы Максим Трусевич Максим Трусевич Дмитрий Непогодов Дмитрий Непогодов Пюник Пюник
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