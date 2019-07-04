Лига Европы, первый предварительный раунд: результаты ответных матчей

Состоялись ответные матчи предварительного раунда квалификации Лиги Европы 2019/20. Выступления в еврокубках уже завершили 7 команд.

Лига Европы 2019/20. Первый предварительный раунд, ответные матчи

Клифтонвиль (Северная Ирландия) – Барри (Уэльс) – 4:0 (первый матч – 0:0)

Кардифф Метрополитан Юниверсити (Уэльс) – Прогресс (Люксембург) – 2:1 (первый матч – 0:1)

Тре Фиори (Сан-Марино) – Клаксвик (Фареры) – 0:4 (первый матч – 1:5)

Европа (Гибралтар) – Сан-Жулиа (Андорра) – 4:0 (первый матч – 2:3)

Рунавик (Фареры) – Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) – 0:0 (первый матч – 0:2)

Энгордани (Андорра) – Ла-Фиорита (Сан-Марино) – 2:1 (первый матч – 1:0)

Приштина с Даллку в составе в скандальном матче с тремя удалениями уступила Сент-Джозефсу

К Сент-Джозефсу, который ранее прошел Приштину, присоединились еще 6 команд: Прогресс, Баллимена Юнайтед, Энгордани, Клаксвик, Европа и Клифтонвиль. Все они сыграют в первом раунде квалификации Лиги Европы, матчи которого пройдут 11 и 18 июля.

Неудачники отчетных противостояний завершили еврокубковый сезон 2019/20.

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