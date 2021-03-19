Лига Европы: определились все участники четвертьфинала
Завершилась стадия 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2020/21. Украинских команд в следующем раунде болельщики, к сожалению, не увидят.
Донецкий Шахтер по итогам двух матчей уступил Роме, а вот киевское Динамо вылетело от Вильярреала. Поэтому Украина потеряла всех своих представителей во втором по престижности турнире Европы.
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Все участники 1/4 финала Лиги Европы:
– Рома
– Арсенал
– Гранада
– Вильярреал
– Динамо Загреб
– Аякс
– Манчестер Юнайтед
– Славия Прага
К слову, жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы состоится уже 19 марта в штаб-квартире Союза европейских ассоциаций в Ньоне, начало в 14:00. Матчи следующего раунда запланированы на 8 и 15 апреля.
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