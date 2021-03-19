Завершилась стадия 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2020/21. Украинских команд в следующем раунде болельщики, к сожалению, не увидят.

Донецкий Шахтер по итогам двух матчей уступил Роме, а вот киевское Динамо вылетело от Вильярреала. Поэтому Украина потеряла всех своих представителей во втором по престижности турнире Европы.

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Все участники 1/4 финала Лиги Европы:

– Рома

– Арсенал

– Гранада

– Вильярреал

– Динамо Загреб

– Аякс

– Манчестер Юнайтед

– Славия Прага

К слову, жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы состоится уже 19 марта в штаб-квартире Союза европейских ассоциаций в Ньоне, начало в 14:00. Матчи следующего раунда запланированы на 8 и 15 апреля.

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