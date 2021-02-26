Лига Европы: определились все участники 1/8 финала – Динамо может сыграть с Шахтером
Завершилась стадия 1/16 финала ЛЕ. Украинские Динамо и Шахтер узнали имена потенциальных соперников.
Динамо прошло Брюгге в напряженной двухматчевой дуэле, а Шахтер выбил Маккаби Тель-Авив. В следующем раунде плей-офф 2 из 16 команд будут представлять Украину.
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Все участники 1/8 финала Лиги Европы:
– Арсенал
– Аякс
– Вильярреал
– Гранада
– Мольде
– Рейнджерс
– Тоттенхэм
– Манчестер Юнайтед
– Динамо
– Шахтер
– Милан
– Славия Прага
– Рома
– Динамо Загреб
– Янг Бойз
– Олимпиакос
Жеребьевка следующего этапа плей-офф состоится уже сегодня, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Первые поединки запланированы на 11 марта, а ответные – на 18-е.
Интересно, что в 1/8 финала Динамо и Шахтер могут встретиться между собой, ведь союз европейских ассоциаций не разводить команды из одной страны.
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