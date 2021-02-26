Динамо прошло Брюгге в напряженной двухматчевой дуэле, а Шахтер выбил Маккаби Тель-Авив. В следующем раунде плей-офф 2 из 16 команд будут представлять Украину.

Шахтер с удивительным везением пробился в 1/8 финала Лиги Европы – Маккаби похоронил пенальти

Все участники 1/8 финала Лиги Европы:

– Арсенал

– Аякс

– Вильярреал

– Гранада

– Мольде

– Рейнджерс

– Тоттенхэм

– Манчестер Юнайтед

– Динамо

– Шахтер

– Милан

– Славия Прага

– Рома

– Динамо Загреб

– Янг Бойз

– Олимпиакос

Жеребьевка следующего этапа плей-офф состоится уже сегодня, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Первые поединки запланированы на 11 марта, а ответные – на 18-е.

Интересно, что в 1/8 финала Динамо и Шахтер могут встретиться между собой, ведь союз европейских ассоциаций не разводить команды из одной страны.

Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу