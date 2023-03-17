Лига Европы: определились все участники 1/4 финала – МЮ, Ювентус и Моуринью среди фаворитов
Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы. 8 команд прошли в четвертьфинал второго по престижности турнира Европы.
В 1/4 финала Лиги Европы пробились 8 победителей предыдущей стадии. Борьбу за трофей продолжают гранды континентального масштаба. Шахтер вылетел из Лиги Европы после разгрома от Фейеноорда, а Зинченко с Арсеналом проиграл в серии пенальти Спортингу.
Шахтер вылетел из еврокубков, пропустив от Фейеноорда 7 голов – Келси подсластил унижение дончан
Участники 1/4 финала Лиги Европы
Манчестер Юнайтед
Байер
Ювентус
Рома
Севилья
Фейеноорд
Спортинг Лиссабон
Унион Сент-Жилуаз
Главным фаворитом на победу в турнире остается Манчестер Юнайтед, прошедший Барселону и Бетис. В прошлом сезоне этих же соперников по пути к трофею прошел Айнтрахт. Ювентус также в статусе претендента на титул, нельзя сбрасывать со счетов Жозе Моуринью с его Ромой и Хаби Алонсо с его Байером.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 17 марта в 14:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 13 апреля, а ответные – на 20 апреля.
Начиная с четвертьфинала Лига Европы теряет какие-либо ограничения. Команды из одной страны не будут разведены во время жеребьевки – Рома сможет встретиться с Ювентусом.
После жребия 1/4 состоится жребий полуфиналов, то есть сформируется вся сетка Лиги Европы в финал. Также определится номинальный хозяин титульного матча. Напомним, что финал пройдет 31 мая в Будапеште.