В 1/4 финала Лиги Европы пробились 8 победителей предыдущей стадии. Борьбу за трофей продолжают гранды континентального масштаба. Шахтер вылетел из Лиги Европы после разгрома от Фейеноорда, а Зинченко с Арсеналом проиграл в серии пенальти Спортингу.

Шахтер вылетел из еврокубков, пропустив от Фейеноорда 7 голов – Келси подсластил унижение дончан

Участники 1/4 финала Лиги Европы

Манчестер Юнайтед

Байер

Ювентус

Рома

Севилья

Фейеноорд

Спортинг Лиссабон

Унион Сент-Жилуаз

Главным фаворитом на победу в турнире остается Манчестер Юнайтед, прошедший Барселону и Бетис. В прошлом сезоне этих же соперников по пути к трофею прошел Айнтрахт. Ювентус также в статусе претендента на титул, нельзя сбрасывать со счетов Жозе Моуринью с его Ромой и Хаби Алонсо с его Байером.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 17 марта в 14:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 13 апреля, а ответные – на 20 апреля.

Начиная с четвертьфинала Лига Европы теряет какие-либо ограничения. Команды из одной страны не будут разведены во время жеребьевки – Рома сможет встретиться с Ювентусом.

После жребия 1/4 состоится жребий полуфиналов, то есть сформируется вся сетка Лиги Европы в финал. Также определится номинальный хозяин титульного матча. Напомним, что финал пройдет 31 мая в Будапеште.