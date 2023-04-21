Второй по престижности еврокубок собрал топовые команды на решающих стадиях плей-офф. После четвертьфинальных матчей сформировались пары 1/2 финала.

Полуфинальные пары Лиги Европы-2022/23:

Ювентус – Севилья

Рома – Байер

Севилья разгромила МЮ и сыграет с Ювентусом, который удержал положительный счет против Спортинга. Хаби Алонсо во главе Байера разбил Унион Сент-Жилуаз и встретится со своим бывшим наставником Жозе Моуринью, который выстрадал с Ромой победу над Фейенордом.

Первые полуфиналы состоятся 11 мая, а ответные матчи – 18 мая. Рома и Ювентус начнут дома. Напомним, что финал Лиги Европы-2022/23 примет Пушкаш Арена в Будапеште 31 мая. Победитель получит место в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/24.

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