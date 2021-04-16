Завершились все ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА. Претендентов на трофей осталось всего четверо.

Явные фавориты своих пар еще до перерыва сняли все вопросы о победителях противостояния. Манчестер Юнайтед повторно обыграл Гранаду, а Вильярреал – загребское Динамо. Арсенал после сенсационной ничьей дома в Чехии не получил достойного сопротивления и разгромил Славию.

Лига Европы: Фонсека вывел Рому в полуфинал, Манчестер Юнайтед одолел Гранаду, Вильярреал устроил Эмери дуэль с бывшими

Лишь в паре Рома – Аякс теплилась интрига. В Амстердаме победили подопечные Паулу Фонсеки (2:1), но в Риме нидерландцы сумели также забить дважды (один гол отменил VAR), на что "волки" ответили мячом Джеко, который спас от поражения.

Таким образом, за выход в финал Лиги Европы Арсенал поспорит с Вильярреалом во главе со своим бывшим тренером (Унаи Эмери), а Манчестер Юнайтед будет противостоять Рома.

Добавим, что первые встречи полуфинальной стадии второго по рангу клубного турнира Европы состоятся 29 апреля, а ответные запланированы на 6 мая. В этом году финал должен состояться в Гданске 26 мая.

Арсенал стал полуфиналистом Лиги Европы, разгромив Славию в Праге