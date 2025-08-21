Лига Европы, квалификация плей-офф

Мидтьюлланд – КуПС – 4:0

Голы: Букса, 15, Осорио, 19, Брумадо, 80, 90+1

Бранн – АЕК Ларнака – 2:1

Голы: Мюхре, 20, Торсвик, 90+3 – Ангельски, 16

Мальме – Сигма Оломоуц – 3:0

Голы: Хакшабанович, 8, 42, Йонсен, 90+2 (с пенальти)

Шкендия – Лудогорец – 2:1

Голы: Латифи, 35, Ибраими, 60 – Дуарте, 17

Зриньски – Утрехт – 0:2

Голы: Мин, 39, Йенсен, 85

Панатинаикос – Самсунспор – 2:1

Голы: Кирьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51

Мидтьюлланд сделал большую заявку на выход в основной раунд Лиги Европы. Чилиец Дарио Осорио вновь стал главным героем "красно-черных" – после того, как вингер оформил гол+пас в последнем матче чемпионата с Вейле, он повторил свой "трюк" в еврокубке. На 15-й минуте матча с КуПС он ассистировал Буксу, а спустя четыре минуты отличился самостоятельно. Довершил разгром финнов Жуниор Брумадо, который появился на поле после перерыва.

Героем Бранна в этот вечер стал 20-летний левый защитник Йонас Торсвик, который с 16 мая не играл из-за серьезной травмы. На 74-й минуте при счете 1:1 он вышел на замену, чтобы в компенсированное время принести своей команде победу.

Мальме после унижения в дерби с Копенгагеном не имел права не побеждать Оломоуц. Сеад Хакшабанович, забивший три мяча в пяти последних матчах чемпионата Швеции, отметился дублем – ответный матч превратился для шведов в формальность.

Обидчик Шахтера Панатинаикос смог одержать волевую победу над турецким Самсунспором. Ключевыми событиями стали замены на 59-й минуте – Руй Витория выпустил на поле капитана Иоаннидиса и новичка Давиде Калабрию. Что интересно, оба своих гола греки забили после розыгрыша угловых.

