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Лига Европы: Наполи разгромил Зальцбург, Валенсия обыграла Краснодар

7 марта 23:57 16 Читати українською
Лига Европы: Наполи разгромил Зальцбург, Валенсия обыграла Краснодар
Милик открыл счет в матче / соцсети

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/8 финала, первые матчи

Валенсия – Краснодар – 2:1

Голы: Родриго, 12, 24 – Клаэсон, 63

Наполи – Зальцбург – 3:0

Голы: Милик, 10, Руис, 18, Онжен, 58, (аг)

Валенсия минимально обыграла Краснодар. Главным героем матча стал Родриго, который еще в первом тайме оформил дубль. Краснодар имел свои моменты и отыграл один мяч, отличился Клаесон.

Наполи дома переиграл Зальцбург. Уже на 10 минуте Милик реализовал выход 1 на 1, а через 8 Руис удвоил преимущество неаполитанцев. Во втором тайме Онжен срезал мяч в собственные ворота и сделал счет разгромным.

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Лига Европы Наполи Наполи Зальцбург Зальцбург Краснодар Краснодар Валенсия Валенсия
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