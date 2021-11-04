Лига Европы, групповой этап, 4-й тур

Группа B

Монако – ПСВ – 0:0

Реал Сосьедад – Штурм – 1:1

Голы: Сёрлот, 53 – Янчер, 38

Группа D

Олимпиакос – Айнтрахт – 1:2

Голы: Эль-Араби, 12 – Камада, 17, Хауге, 90+2

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Большая разборка в маленьком княжестве не оправдала надежд. Монако и ПСВ выдали матч с минимумом моментов, ни разу не попав в створ ворот за 90 минут. Самая реальная возможность забить была упущена монегасками после перерыва. На 69-й минуте Головин подал на дальнюю штангу после флангового прорыва, но выстрел Тчуамени головой с линии ворот вынес Рамалью.

Осечкой конкурентов не смог воспользоваться Реал Сосьедад. Баски имели возможность вырваться в лидеры квартета, если бы одолели дома Штурм. У австрийцев в активе было 0 очков до встречи в Сан-Себастьяне, но именно штирийцы повели в счете перед перерывом. Это Саркария отдал в штрафную на Якоба Янчера, а тот хладнокровно реализовал свой момент. Сосьедад отыгрался на старте второго тайма. Мощный форвард сан-себастьянцев Александер Сёрлот пушечным выстрелом из пределов штрафной уложил мяч в сетку ворот Штурма. Больше команды не забивали.

Настоящий триллер развернулся в пригороде Афин. Местный Олимпиакос и франкфуртский Айнтрахт долго не запрягали и обменялись голами в стартовые 20 минут. Сначала Юссеф Эль-Араби перебросил голкипера после паса Оньекуру. В ответ Даичи Камада забил "своячка" от стойки, воспользовавшись классной передачей партнера. А вырвали "орлы" 3 пункта в добавленное арбитром время: навес Линдстрема в штрафную нашел адресата – джокер Йенс Петтер Хауге пробил точно в нижний угол ворот.

Турнирная таблица групп Лиги Европы