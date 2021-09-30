Состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы в группах А и В. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 2 тур

Группа А

Спарта Прага – Рейнджерс – 1:0

Гол: Ханко, 29

Удаление: Г. Камара, 74 (Р)

Лион – Брондбю – 3:0

Голы: Экамби, 64, 71, Ауар, 86

Группа В

Штурм – ПСВ – 1:4

Голы: Станкович, 55 – Сангаре, 32, Захави, 51, Макс, 74, Вертессен, 78

Удаление: Сангаре, 89 (ПСВ)

Реал Сосьедад – Монако – 1:1

Голы: Мерино, 53 – Дисаси, 16

Рейнджерс не смог заработать очков и во втором туре. Пражской Спарте хватило гола Ханко, чтобы в родных стенах одолеть подопечных Джеррарда. После перерыва шотландцы еще и остались в меньшинстве после удаления Глена Камара, который в составе сборной Финляндии может сыграть против Украины в матче отбора ЧМ.

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Лион долго бился в редуты Брондбю, однако в середине второго тайма оборона гостей таки дала сбой. Экамби оформил дубль, а под занавес встречи Уссем Ауар закрепил победу "ткачей". Французский гранд пока идет без потерь.

Разбил своего соперника и ПСВ, правда, со счетом 4:1. Жертвой голландцев стал Штурм, который точно может пожаловаться на ужасный жребий. Австрийцы посмели один раз ответить на голы Сангаре и Захави, однако успели "глотнуть" еще дважды в заключительной части матча.

Параллельно Монако и Реал Сосьедад проводили один из центральных матчей тура ЛЕ. Ребята Ковача довольно быстро вышли вперед и отошли к своим воротам. Удержать преимущество удалось только к отдыху, а на 53-й минуте Мерино установил окончательные 1:1. ПСВ и Монако с 4 очками возглавляют группу, у Сосьедада два пункта, а Штурм – с "баранкой".

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