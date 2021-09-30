Лига Европы: Монако и Реал Сосьедад поделили очки, Рейнджерс уступил пражской Спарте, разгромные победы ПСВ и Лиона
Состоялись матчи 2-го тура Лиги Европы в группах А и В. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Лига Европы, 2 тур
Группа А
Спарта Прага – Рейнджерс – 1:0
Гол: Ханко, 29
Удаление: Г. Камара, 74 (Р)
Лион – Брондбю – 3:0
Голы: Экамби, 64, 71, Ауар, 86
Группа В
Штурм – ПСВ – 1:4
Голы: Станкович, 55 – Сангаре, 32, Захави, 51, Макс, 74, Вертессен, 78
Удаление: Сангаре, 89 (ПСВ)
Реал Сосьедад – Монако – 1:1
Голы: Мерино, 53 – Дисаси, 16
Рейнджерс не смог заработать очков и во втором туре. Пражской Спарте хватило гола Ханко, чтобы в родных стенах одолеть подопечных Джеррарда. После перерыва шотландцы еще и остались в меньшинстве после удаления Глена Камара, который в составе сборной Финляндии может сыграть против Украины в матче отбора ЧМ.
Лига конференций: Безус помог Генту победить, соперники Зари упустили шанс уйти в отрыв
Лион долго бился в редуты Брондбю, однако в середине второго тайма оборона гостей таки дала сбой. Экамби оформил дубль, а под занавес встречи Уссем Ауар закрепил победу "ткачей". Французский гранд пока идет без потерь.
Разбил своего соперника и ПСВ, правда, со счетом 4:1. Жертвой голландцев стал Штурм, который точно может пожаловаться на ужасный жребий. Австрийцы посмели один раз ответить на голы Сангаре и Захави, однако успели "глотнуть" еще дважды в заключительной части матча.
Параллельно Монако и Реал Сосьедад проводили один из центральных матчей тура ЛЕ. Ребята Ковача довольно быстро вышли вперед и отошли к своим воротам. Удержать преимущество удалось только к отдыху, а на 53-й минуте Мерино установил окончательные 1:1. ПСВ и Монако с 4 очками возглавляют группу, у Сосьедада два пункта, а Штурм – с "баранкой".
Заря разгромно проиграла Роме в матче Лиги конференций – самая крупная победа Моуринью над украинскими командами