В среду, 24 сентября, состоялись матчи 1-го тура основного этапа Лиги Европы. Читайте результаты и подробности на "Футбол 24".

Лига Европы, 1-й тур

Митьюлланд – Штурм – 2:0

Голы: Кристенсен, 7 (автогол), Диао, 89

ПАОК – Маккаби (Тель-Авив) – 0:0

Первый гол нового розыгрыша Лиги Европы получился очень красивым – его забил Франкулин прямым ударом с углового. Однако позже официальный сайт УЕФА изменил статус этого взятия ворот на "автогол" вратаря Штурма Кристенсена – именно от него мяч залетел в ворота.

В Лиге Европы забит первый гол основного этапа – видео сумасшествия с углового

В параллельном матче экс-вингер Металлиста и Шахтера Тайсон вместе с партнерами по ПАОКу не сумел взломать крепкую оборону обидчика Динамо – Маккаби. Игроки греческой команды дважды попадали в каркас ворот гостей.

Правда, Маккаби не отсиживался в обороне. Гол израильтян в конце первого тайма был отменен, а вратарь ПАОК Павленко совершил несколько отличных сейвов.

Отметим, что во время встречи болельщики греческой команды вывесили баннер с призывом отстранить израильские команды и сборные от участия в международных соревнованиях из-за военной операции этой страны в секторе Газы: "Покажите Израилю красную карточку".

