Лига Европы, ответные матчи 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 0:0 (первый матч – 4:0)

Нереализованный пенальти: Оярсабаль, 14 (РC)

Милан – Црвена Звезда – 1:1 (2:2)

Голы: Кессье, 9 (пен.) – Эль Фарду, 24

Удаление: Гобельич, 70 (ЦЗ)

ПСВ – Олимпиакос – 2:1 (2:4)

Голы: Захави, 23, 44 – Кока, 88

Рома – Брага – 3:1 (2:0)

Голы: Джеко, 24, К. Перес, 75, Майораль, 90+2 – Кристанте, 88 (аг)

Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 72 (Р)

Манчестер Юнайтед не имел никаких проблем с удержанием результата первого матча. Оярсабаль мог открыть счет на 14 минуте, однако умудрился с пенальти пробить мимо ворот. После перерыва отменили гол Туанзебе. Центрбек МЮ замкнул подачу с углового, но параллельно Линделёф коленом едва не снес голову сопернику – фол и желтая карточка шведу. В конце концов, Реал Сосьседад смирился со своей судьбой и нулевой ничьей.

Црвена Звезда выстояла и во втором матче против Милана, поэтому покидает турнир с высоко поднятой головой. Команды обменялись голами в первом тайме, а во втором подопечные Деяна Станковича не смогли забить еще раз. Еще и Гобельич подвел партнеров, получив вторую желтую карточку на 70 минуте. 1:1 – Милан прошел лишь благодаря голам на выезде.

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ПСВ едва не сумел отыграться после гостевых 2:4 с Олимпиакосом. Героем хотел стать 33-летний Захави, который оформил дубль в обеих встречах. Успехи израильтянина нивелировал Кока. Форвард Олимпиакоса на 88 минуте забил спасительный мяч и побежал праздновать.

Рома еще раз разобралась с Брагой. "Волки" вполне могли громить бывшую команду Паулу Фонсеки, но использовала далеко не все моменты. Лоренцо Пеллегрини повторил "подвиг" Оярсабаля (пробил мимо ворот с пенальти). Под занавес Кристанте пожалел Брагу и срезал мяч в собственные ворота, а Майораль восстановил преимущество римлян в два мяча.

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