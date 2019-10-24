Лига Европы: Мальме одолел Лугано и приблизился к Динамо, Хетафе неожиданно уступил Базелю

Состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы в группах A, B, C и D.
Лига Европы, 3-й тур
Группа А
Севилья – Дюделанж – 3:0
Гол: Васкес, 48, 75, Эль-Хаддади, 78
Группа В
Мальме – Лугано – 2:1
Голы: Брегет, 13 (пен.), Молинс, 32 – Герндт, 50
Группа С
Хетафе – Базель – 0:1
Гол: Фрай, 18
Удаление: Буа, 74
Трабзонспор – Краснодар – 0:2
Гол: Берг, 49, Вилена, 90+2
Группа D
ПСВ – ЛАСК – 0:0
Спортинг – Русенборг – 1:0
Гол: Боласи, 70
Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы
Севилья на классе переиграла Дюделанж, забив сопернику три безответных мяча, и закрепилась на первой строчке группы А.
Мальме резво начал матч против Лугано и уже до перерыва оформил себе гандикап в два мяча. Во втором тайме гости отыграли один мяч, но для ничьей этого оказалось недостаточно. Напомним, именно с этими командами и Копенгагеном конкурирует Динамо в группе B.
Хетафе в родных стенах неожиданно уступил Базелю. В параллельном матче группы С Краснодар на выезде переиграл Трабзонспор.
ПСВ и ЛАСК не смогли порадовать зрителей забитыми голами. В другом поединке группы D Спортинг минимально обыграл Русенборг.
Турнирная таблица Лиги Европы