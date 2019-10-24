Лига Европы: Мальме одолел Лугано и приблизился к Динамо, Хетафе неожиданно уступил Базелю

Состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы в группах A, B, C и D.

Лига Европы, 3-й тур

Группа А

Севилья – Дюделанж – 3:0

Гол: Васкес, 48, 75, Эль-Хаддади, 78

Группа В

Мальме – Лугано – 2:1

Голы: Брегет, 13 (пен.), Молинс, 32 – Герндт, 50

Группа С

Хетафе – Базель – 0:1

Гол: Фрай, 18

Удаление: Буа, 74

Трабзонспор – Краснодар – 0:2

Гол: Берг, 49, Вилена, 90+2

Группа D

ПСВ – ЛАСК – 0:0

Спортинг – Русенборг – 1:0

Гол: Боласи, 70

Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы

Севилья на классе переиграла Дюделанж, забив сопернику три безответных мяча, и закрепилась на первой строчке группы А.

Мальме резво начал матч против Лугано и уже до перерыва оформил себе гандикап в два мяча. Во втором тайме гости отыграли один мяч, но для ничьей этого оказалось недостаточно. Напомним, именно с этими командами и Копенгагеном конкурирует Динамо в группе B.

Хетафе в родных стенах неожиданно уступил Базелю. В параллельном матче группы С Краснодар на выезде переиграл Трабзонспор.

ПСВ и ЛАСК не смогли порадовать зрителей забитыми голами. В другом поединке группы D Спортинг минимально обыграл Русенборг.

Турнирная таблица Лиги Европы