Лига Европы, 6-й тур

Группа G

Лестер – АЕК – 2:0

Голы: Ундер, 12, Барнс, 14

Группа Н

Спарта Прага – Милан – 0:1

Гол: Хауге, 23

Селтик – Лилль – 3:2

Голы: Жульен, 22, Макгрегор, 28 (пен), Тернбулл, 75 – Иконе, 24, Веа, 71

Группа I

Маккаби Тель-Авив – Сивасспор – 1:0

Гол: Саборит, 66

Лестер спокойно выиграл группу Зари. Англичане забили АЕКу два быстрых гола усилиями Ундера и Барнса, после чего полностью доминировали над греками. Дмитрий Чигринський не сыграл из-за травмы, а Евгений Шахов вышел на поле во втором тайме.

Брага в параллельном матче одолела Зарю, но обойти Лестер в таблице не сумела. У обеих команд по 13 очков, а "лисы" финишировали первыми благодаря победе в очном поединке. Заря осталась третьей, а АЕК – последним.

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Милан подвинул Лилль с первого места группы H. "Россонери" переиграли пражскую Спарту благодаря красивому голу Хауге, а французы уступили в яркой перестрелке Селтику.

В квартете I Маккаби и Сивасспор разыграли вторую путевку в плей-офф. Израильская команда минимально победила и попала в 1/16 финала, а партнеры травмированного Сергея Рыбалки прекратили борьбу в турнире. Вильярреал, который заблаговременно гарантировал себе первое место, не сыграл против Карабаха из-за вспышки коронавируса в азербайджанском клубе. Судьба поединка неизвестна, но он уже ни на что не повлияет.

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