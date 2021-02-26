Лига Европы, матчи 1/16 финала

Байер – Янг Бойз – 0:2 (3:4)

Голы: Сибачо, 48, Фасснахт, 86

Лестер – Славия – 0:2 (0:0)

Гол: Провод, 49, Сима, 79

Динамо Загреб – Краснодар – 1:0 (3:2)

Гол: Оршич, 31

Байер и Янг Бойз в первом матче выдали феерию (3:4). Немцы начали нашествие на ворота швейцарцев, но забить никак не могли. А "пчелам" откровенно повезло. После ошибки голкипера леверкузенцев Сибачо первым сыграл на подборе и головой направил мяч в сетку. Байер окружил ворота Янг Бойз, но тот еще и забил второй раз. Швейцарцы сенсационно шагают в 1/8 финала Лиги Европы.

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Лестер со Славией не забивали в первом противостоянии. Второй матч тоже начался не слишком резво – минимум моментов и отсутствие голов в первом тайме. Уже после перерыва чехи неожиданно вышли вперед. Это Провод в одно касание ногой замкнул подачу с левого фланга. Прага прижалась к своим воротам, ожидая контратаки. И не зря. Славия "обокрала" англичан в центре поля, а Сима ударил из-за пределов штрафной в дальний нижний угол. 2:0 – команда украинца Тараса Качарабы, который остался вне заявки, создает еще одну сенсацию, выбивая Лестер.

Динамо Загреб на прошлой неделе перестрелял Краснодар со счетом 3:2. Хорватам оставалось только удержать преимущество над русскими, и у них это прекрасно получилось. Уже в первом тайме Оршичу удался великолепный удар под дальнюю штангу из зоны пенальти. Краснодар не смог ничего показать в атаке, а потому вылетел с плей-офф ЛЕ уже на стадии 1/16 финала.

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