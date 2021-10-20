Спартак неожиданно вышел вперед в старте встречи – Соболев решил пробить с линии штрафной, и мяч от Сумаре залетел в ближний угол. А перед перерывом москвичи удвоили преимущество – Мозес запрессинговал Сёюнджю на правом фланге и отдал в центр на Джордана Ларссона, который ударом в касание пробил Шмейхеля. Впрочем, "лисы" молниеносно отыграли один мяч – Ихеаначо вывел Даку один на один, а тот легко реализовал свой шанс.

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Второй тайм начался с гола Лестера: Томас классно отдал Ихеаначо на ход, а нигериец выкатил мяч Даке на пустые ворота. А через 6 минут Петсон оформил хет-трик – на этот раз Тилеманс пасом разрезал оборону Спартака, а форвард пробил между ног Максименко. Ближе к концу встречи Дака забил свой четвертый мяч во встрече, на этот раз переиграв вратаря после паса Мэддисона. Спартак опять сократил отставание до минимального, Соболев оформил дубль после очередного ассиста Мозеса, но на большее россиян не хватило.

Таким образом, Лестер набрал 4 очка и поднялся на второе место в группе C, а Спартак опустился на третью строчку с 3 пунктами.

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