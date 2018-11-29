Лига Европы: Лейпциг проиграл битву РБ лучшей команде турнира, обидчик Украины принес Зениту плей-офф

Зенит не был лучше Копенгагена, но победил в Лиге Европы

Ред Булл Зальцбург переигрывает РБ Лейпциг и продолжает свою феноменальную серию побед. Зенит вымучивает победу над Копенгане в 5-м туре Лиги Европы.

Лига Европы 2018/19, 5-й тур

Группа A

Байер – Лудогорец – 1:1

Голы: Вайзер, 85 – Марселиньо, 69

Цюрих – АЕК Ларнака – 1:2

Голы: Хелифи, 74 – Янну, 38, Тричковски, 85

Группа B

Зальцбург – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Гульдбрандсен, 74

Русенборг – Селтик – 0:1

Гол: Синклер, 42

Группа C

Бордо – Славия – 2:0

Голы: Де Превиль, 49, Кунде, 90+5

Зенит – Копенгаген – 1:0

Гол: Мак, 59

В группе A Байер и Цюрих досрочно обеспечили себе путевки в 1/16 финала, а вот преимущество в борьбе за первое место получили немцы – благодаря сенсационной первой победе киприотов.

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Битва Ред Булл завершилась триумфом австрийцев. Зальцбург выиграл 5-й матч подряд! Только Челси и Айнтрахт могут повторить этот невероятный показатель, но ни у кого точно нет такой блестящей разницы голов (15 забито и 5 пропущено). Селтик победил в Норвегии и вышел на второе место. Однако в 6-м туре РБ Лейпциг, который не пустил Зарю в групповой этап, еще получит шанс выйти в плей-офф. Немцам нужно, чтобы Селтик проиграл Зальцбургу в Шотландии, и самим обыграть Русенборг дома. По личным встречам РБ имеет преимущество.

Зенит вышел в плей-офф благодаря голу с рикошетом. Копенгаген владел преимуществом по ударам и контролю мяча, но не забил. Зато отличился словацкий полузащитник питерцев Роберт Мак, который дважды обыгрывал и забивал сборной Украины. Российский клуб набрал 11 очков и досрочно выиграл свою группу. Славия, которая в последнем туре принимает Зенит, несмотря на поражение от Бордо идет на 2-м месте. У чехов 7 очков, Копенгаген и Бордо набрали 5 и 4 соответственно, а на финише сойдутся в Дании.

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