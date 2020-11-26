Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в квартетах I, J, K и L. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 4-й тур

Группа I

Маккаби Тель-Авив – Вильярреал – 1:1

Голы: Пешич, 47 – Баена, 45

Карабах – Сивасспор – 2:3

Голы: Зубир, 8, Матич, 51 – Коне, 40 (пен), Кайоде, 58, Коне, 79

Группа J

ЛАСК – Антверпен – 0:2

Голы: Рефаелов, 53, Геркенс, 83

Удаление: Траунер, 50 (ЛАСК)

Группа K

Вольфсберг – Динамо Загреб – 0:3

Голы: Майер, 60, Петкович, 75, Иванушец, 90+1

ЦСКА – Фейеноорд – 0:0

Группа L

Слован – Хоффенхайм – 0:2

Голы: Баумгартнер, 77, Крамарич, 89

Гент – Црвена Звезда – 0:2

Голы: Петрович, 2, Милунович, 58

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Маккаби из Тель-Авива принимал Вильярреал в матче лидеров группы І. Испанцы считались фаворитами, однако забили лишь под занавес первого тайма. После перерыва израильтяне опомнились и отыграли один мяч. Финальный свисток зафиксировал голевую ничью. Вильярреал остался первым, Маккаби – второй.

Карабах и Сивасспор порадовали болельщиков голами. Азербайджанцы шокировали турков уже в дебюте встречи, поймав на контратаке, но Сивасспор с пенальти сравнял счет. Во второй 45-минутке команды вновь обменялись голами, а за турецкую команду эффектно головой забил Кайоде, права на которого принадлежат Шахтеру. Коне на 81 минуте принес победу Сивасспора, который идет третьим.

ЛАСК дома играл с Антверпеном. Украинец Евгений Чеберко остался на скамейке запасных, откуда и наблюдал за матчем. На 50 минуте австрийцы остались в меньшинстве и поплатились за это. Антверпен дважды отличился и возглавил квартет J с 9 очками.

Динамо Загреб на выезде одолело Вольфсберг. Первая 45-минутка прошла под аккомпанемент атак обеих команд, но после перерыва забивали только хорваты. На 60 минуте Майер отличился впервые, Петкович удвоил преимущество, а Иванушец добил австрийцев. Благодаря победе Динамо стало единоличным лидером группы К с 8-ю пунктами, Вольфсберг опустился на третью строчку.

ЦСКА после неудачного старта не сумел переиграть Фейенорд. Команды провели не слишком активный и безголевой матч. Россияне остались на последней позиции группы К, Фейеноорд идет вторым.

Хоффенхайм подтвердил статус лидера в матче со Слованом, одержав убедительную победу. Голы были забиты лишь во второй 45-минутке. Сначала Баумгартнер вывел немцев вперед, а Крамарич снял вопрос о победителе матча. 2:0 – Хоффенхайм возглавляет квартет L и приобретает путевку в 1/16 ЛЕ. У немцев – максимум очков в четырех матчах, Слован идет третьим.

Гент снова проиграл в Лиге Европы. Очередным обидчиком бельгийцев стала Црвена Звезда. Матч со старта, к слову, начинал Роман Безус, однако результативными действиями не отметился. Чехи по голу отличились в обоих таймах, и вышли на второе место. Гент с нулем очков остался на дне и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ.

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