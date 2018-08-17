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Лига Европы, квалификация: Зенит в меньшинстве совершил нереальный камбэк против Динамо Минск

16 августа 22:41 478 Читати українською
Лига Европы, квалификация: Зенит в меньшинстве совершил нереальный камбэк против Динамо Минск
Зенит в меньшинстве совершил нереальный камбэк против Динамо Минск

Уступив минскому Динамо на выезде со счетом 0:4, Зенит сумел в меньшинстве обыграть оппонента с аналогичным счетом и уничтожить соперника в дополнительное время.

Зенит завладел инициативой с первых минут и вышел вперед на 22-й минуте.

На 66-й минуте Нобоа удвоил преимущество хозяев, а через несколько минут автор первого гола Паредес получил красную карточку.

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Команду дублем спас Дзюба, игра была переведена в дополнительное время.

Несмотря на игру в меньшинстве, в овертайме Зенит выдал невероятную игру и победил со счетом 8:1.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответный матч

Зенит – Динамо Минск – 8:1 (4:0 – основное время)

Голы: Паредес, 22 Нобоа, 67, Дзюба, 75, 79, 115, Дриусси, 109, Мак, 120+1 (пен.), 120+3

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Зенит - Динамо Минск: Четверг 16 августа 2018

Зенит
Матч окончен
8 : 1
( осн. время 4 : 0 )
Динамо Минск
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