Лига Европы, квалификация: Витория без Бондаренко поиздевалась над Вентспилсом Сергейчука, Легия прошла Атромитос

Состоялись очередные ответные матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. 3-й раунд квалификации, ответные матчи

Атромитос – Легия – 0:2 – (первый матч – 0:0)

Голы: Столарски, 29, Гвилия, 51

Витория Гимараеш – Вентспилс – 5:0 – (первый матч – 3:0)

Голы: Давидсон, 29, Рокинья, 48, 58, Тейшейра, 79, Соуза, 80, Родригеш, 86

Сабуртало – Арарат – 0:2 – (первый матч – 2:1)

Голы: Колябко, 10, Аветисян, 67

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Валерий Бондаренко попал в заявку Витории на отчетный поединок, но так и не появился на поле. Однако его команда не почувствовала сопротивления Вентспилса, за который весь матч отыграл Михаил Сергийчук, забив в ворота соперника 6 "сухих" мячей. Героем поединка стал Рокинья, который дважды забил сам и отдал 3 ассиста.

Арарат сумел отыграть отставание после домашнего поражения от Сабуртало и таки вышел в следующий раунд. Сыграет в плей-офф квалификации и варшавская Легия, которая на выезде победила греческий Атромитос.