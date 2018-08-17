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Лига Европы, квалификация: Севилья разгромила Жальгирис, Митьюлланд обыграл Нью-Сейнтс

16 августа 22:23 47 Читати українською
Лига Европы, квалификация: Севилья разгромила Жальгирис, Митьюлланд обыграл Нью-Сейнтс
Севилья разгромила Жальгирис, Митьюлланд обыграл Нью-Сейнтс

Закончились очередные ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Севилья в гостях у Жальгириса не почувствовала сопротивления и победила со счетом 5:0.

Датский Мидтьюлланд также одержал победу над оппонентом.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, матчи ответы

Жальгирис – Севилья – 0:5

Голы: Нолито, 6, 83, Сарабия, 7, 44, Арана, 80

АПОЭЛ – Хапоэль Беэр-Шева – 3:1

Голы: Каху, 64, Лукас, 79, 90 – Бен-Басат, 19

Кукес – Торпедо Кутаиси – 2:0

Голы: Реджинальд, 29 (пен.), 75 (пен.)

Митьюлланд – Нью-Сейнтс – 3:1

Голы: Джордж, 16 Окосун, 62, 80 – Эбб, 22

Мольде – Хиберниан – 3:0

Голы: Халанд, 35, 82, Орнес, 66

Судува – Спартакс – 0:0

ЧФР – Алашкерт – 5:0

Голы: Кулио, 19 (пен.), Омрани, 45, 62, Хобан, 58, Майлат, 90

Люцерн – Олимпиакос – 1:3

Голы: Демасай, 82 – Христодулопулос, 23, 59, Герреро, 68

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Митьюлланд - Нью Сейнтс: Четверг 16 августа 2018

Митьюлланд
Матч окончен
3 : 1
Нью Сейнтс
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Теги
Лига Европы Митьюлланд - Нью Сейнтс Мольде - Хиберниан Судува - Спартакс ЧФР Клуж - Алашкерт Люцерн - Олимпиакос АПОЭЛ - Хапоэль Беер-Шева Жальгирис - Севилья Кукес - Торпедо Кутаиси
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