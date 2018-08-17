Лига Европы, квалификация: Севилья разгромила Жальгирис, Митьюлланд обыграл Нью-Сейнтс

Закончились очередные ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".
Севилья в гостях у Жальгириса не почувствовала сопротивления и победила со счетом 5:0.
Датский Мидтьюлланд также одержал победу над оппонентом.
Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, матчи ответы
Жальгирис – Севилья – 0:5
Голы: Нолито, 6, 83, Сарабия, 7, 44, Арана, 80
АПОЭЛ – Хапоэль Беэр-Шева – 3:1
Голы: Каху, 64, Лукас, 79, 90 – Бен-Басат, 19
Кукес – Торпедо Кутаиси – 2:0
Голы: Реджинальд, 29 (пен.), 75 (пен.)
Митьюлланд – Нью-Сейнтс – 3:1
Голы: Джордж, 16 Окосун, 62, 80 – Эбб, 22
Мольде – Хиберниан – 3:0
Голы: Халанд, 35, 82, Орнес, 66
Судува – Спартакс – 0:0
ЧФР – Алашкерт – 5:0
Голы: Кулио, 19 (пен.), Омрани, 45, 62, Хобан, 58, Майлат, 90
Люцерн – Олимпиакос – 1:3
Голы: Демасай, 82 – Христодулопулос, 23, 59, Герреро, 68