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Лига Европы, квалификация: Лейпциг прошел Университатю и вышел в плей-офф на победителя пары Заря – Брага

21:32 55 Читати українською
Лига Европы, квалификация: Лейпциг прошел Университатю и вышел в плей-офф на победителя пары Заря – Брага
Лига Европы, квалификация: Лейпциг сыграет с победителем пары Заря – Брага в плей-офф

Закончились очередные ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

РБ Лейпциг и Университатя из Румынии сыграли вничью. "Быки" вышли в плей-офф Лиги Европы, где сыграют с победителем пары Заря – Брага.

Брага – Шахтер: анонс матча квалификации Лиги Европы

Копенгаген минимально обыграл ЦСКА София и получил путевку в следующий раунд соревнований.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответные

Университатя Крайова – РБ Лейпциг – 1: 1 (первый матч – 1:3)

Голы: Байку, 85 – Забитцер, 39

Копенгаген – ЦСКА – 2:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Н'Дойе, 23, 64 – Эвандро, 58

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